De Maracaibo a la NASA: Daniel Sega Neuman investiga los anillos de Saturno

El zuliano ganó una beca de la NASA que le permitirá estudiar a fondo el enigma y movimiento de lo que rodea a este hermoso planeta

Daniel, tiene 28 años y como a toda persona le gusta jugar fútbol, los video juegos y bailar salsa. Incluso la inclinación musical por tocar piano y cuatro, pero su interés por lo que hay más allá de Maracaibo hasta de la atmósfera, lo llevó de la Universidad de Los Andes a la Universidad de Florida Central en Orlando en Estados Unidos donde se graduó como físico.

Actualmente es candidato al doctorado en Astrofísica en la Universidad de Colorado en Boulder, pero días atrás una noticia le cambió la vida, fue ganador del ‘Future Investigators for NASA Earth and Space Sciences and Technology’, FINNEST, que en español significa “Futuros investigadores de la NASA en Ciencias Terrestres y Espaciales y Tecnología”, por lo que hoy continúa con un proyecto que lo mantiene con los ojos en otro planeta y ese no es otro más que Saturno.

“Desde niño me interesó la astronomía y mi padre me llevaba a observar ciertas cosas, no con mucha frecuencia, pero llegué a ver por un telescopio, y llegué a ver Saturno específicamente. Mi interés por la Astrofísica empieza en el bachillerato cuando ya entiendo un poquito mejor, tenemos una breve exposición de la Física en el bachillerato venezolano y eso me llevó con un poco más de claridad ir a estudiar a la Universidad de Los Andes, porque allá está el Centro de Investigación de Astronomía. Había en el momento una investigación en el 2010 mucho más seria sobre temas de Astronomía, y específicamente dentro de la Astronomía me interesaba el movimiento de las cosas lo que llaman ‘astrodinámica’ o ‘mecánica celeste’, el movimiento de los planetas”, dijo Daniel Sega.

“Llegué a la beca por Saturno”

Años atrás, a través de una misión de la NASA, el satélite Cassini se acercaba al planeta para ver su compartimiento desde su alrededor. Pero este finalizó años atrás, y Daniel Sega simplemente lo quiso continuar y de allí surgen los pasos para llegar a la beca que hoy le permite estudiar los anillos de Saturno.

“Un colega muy abierto a ayudar a venezolanos llamado Humberto Campins, de Barquisimeto. Él es un profesor de la Universidad de Florida Central, y yo estudiando en Mérida él me refiere a un profesor llamado Josh Colwell que trabaja con una misión de la NASA que se llama ‘Cassini’, es una misión que terminó hace tres años de un satélite que orbitaba saturno y que toma fotos y otras mediciones y caí para trabajar con ese profesor y en ese momento me transfiero de universidad y consigo entrar en este mundo de Saturno que me terminó gustando mucho, pero al final de esta misión ya no queda más financiamiento para investigar estos temas y la única forma de seguir mi proyecto de tesis, ya tenía visionada una tesis original para el doctorado y la única forma de hacerlo era concursando por una beca. De allí llega la necesidad de seguir trabajando en Saturno a pesar que la misión y el financiamiento finalizó, yo quería seguir con ese proyecto y pues aplico. Es un financiamiento para una tesis doctoral y hace poco me dicen que la gané, llegué a la beca por Saturno”, confesó Daniel Sega.

En unos tres años el doctorado lo va a otorgar la Universidad de Colorado, donde hay un grupo de expertos liderados por Larry Espósito familiarizados con los anillos de Saturno.

Entre mecanismos celestes y las galaxias

Precisa que para él lo que más le importa de Saturno en específico, es su mecánica celeste, que no es más que el movimiento del anillo, de sus lunas, concretamente la interacción entre los anillos y las lunas, la hermosa danza que realizan.

“Es lo que estoy estudiando es un proyecto muy complejo, que me podría tardar mucho tiempo en resolverlo, pero yo quisiera trabajar en otro sistema, con lo mismo, la mecánica celeste, con la misma ciencia en el movimiento de los discos alrededor de las estrellas que forman planetas, inclusive las galaxias y pues hacía allá quisiera ir en cuanto al tema de investigación”.

En el ámbito laboral asegura que quisiera seguir estando cerca para continuar investigando y que la opción más clara es un trabajo académico, por lo que ha puesto su mirada en universidades de Latinoamérica las cuales considera excelentes como el caso de Chile que tiene unos telescopios adecuados, así como Brasil y Colombia para de esta forma continuar con su trabajo. Ese es su plan tentativo post doctorado.

Los ojos sobre Saturno y Venezuela

Para este experto es importante que Venezuela y sus científicos ingenieros estén triunfando, pero sobre todo que estén cursando doctorados porque ahora mismo la situación con las universidades del país no es la más óptima para desarrollar estudios de esta categoría.

“Los programas de física actualmente que eran muy buenos, se ha deteriorado mucho porque muchos profesores se han ido del país, y conozco mucha gente de la Universidad del Zulia que tiene que ver clase obligatoria y no hay quien le dé la clase. Entonces a raíz de esto un grupo de venezolanos liderado por gente de la ULA llamado CEVALE2VE, que es un grupo de físicos que están haciendo doctorado en distintas partes del mundo, se han intentado aliar con las universidades venezolanas para suplir esas carencias y que estos estudiantes talentosos puedan tener las oportunidades que tuvimos nosotros y Venezuela puede seguir produciendo gente que contribuya al conocimiento general de la humanidad y esto tiene que hacerse estándar y por eso es importante que logremos doctorados afuera”, agregó David Sega.

La Tierra pudiera ser Venus

Pese a que estudia un planeta que está a dos del suyo, le interesa uno que está de frente por su similitud al que habita “Ahora el planeta Venus, las condiciones de su origen fueron muy similares a la Tierra y tiene una atmósfera que hace completamente inhabitable el planeta y entender esa atmósfera ayudará a entender la terrícola y entender si los efectos de la humanidad en la atmósfera pueden hacer que la Tierra se convierta en un Venus, y eso es una realidad, así que dadas las circunstancias ese es mi lugar favorito del Sistema Solar”, finalizó Daniel Sega.

Quienes quieran seguir el proceso de esta investigación de Daniel Sega y de otro tema del Universo este físico escribe de Astronomía a través de su cuenta en Twitter @SegaSaturniano y así acompañarle para descubrir que hay más allá de las estrellas.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día