De Bruyne, Lewandowski y Neuer optan ser el Jugador del Año de la UEFA

septiembre 23, 2020 - 10:30 am

Robert Lewandowski y Manuel Neuer, vencedores de la Champions League con el Bayern Múnich, y Kevin De Bruyne (Manchester City) son los tres futbolistas que optan al premio al Jugador del Año de la UEFA, dejando fuera a las dos estrellas del París SG, Neymar y Kylian Mbappé.

El que gane sucederá en el palmarés al defensa holandés del Liverpool Virgil Van Dick, ganador del premio en 2019.

El ganador será anunciado durante la ceremonia del sorteo de los grupos de la próxima Champions League, el cual se celebrará en la sede de la UEFA ubicada en Nyon, Suiza el próximo 1 de octubre.

En la votación para decidir los tres finalistas, Neymar aparece en el cuarto puesto, con los mismos votos que el argentino del Barcelona Lionel Messi, único representante de la liga española, mientras que Mbappé es séptimo en las votaciones y Cristiano Ronaldo el décimo.

Tanto Neymar como Mbappé sí que optarán al premio al mejor delantero, junto a Lewandowski, que completó una destacada temporada goleadora y quedó a dos goles del récord de más dianas en una misma edición de la Champions League que ostenta Cristiano Ronaldo con 17.

