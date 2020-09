Daniela Alvarado es tendencia en redes por inyectarse Bótox

View this post on Instagram

Siempre hay que ser cuidadosos con nuestro cuerpo, de lo bueno poco, pero lo mas mas importante es que si queremos hacernos algo en nuestro rostro o cuerpo, lo hagamos con un profesional. El @drtoroparilli es ese profesional en el que confio y por eso se los recomiendo con los ojos cerrados. 👏🏻