Cuarto día de protestas en Yaracuy, mientras fuerzas de seguridad toman las localidades

#Entérate Luego que al inicio de la mañana de este #26Sep policías dispersaran la marcha en reclamo por las fallas de los servicios que se llevaría a cabo en Chivacoa, capital del municipio Bruzual, los manifestantes se replegaron por varias calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Alcaldía de Bruzual. — En medio de una verdadera batalla campal con efectivos de diversos cuerpos de seguridad, los protestantes prendieron fuego en los alrededores de la sede municipal y lanzaron decenas de piedras a la fachada de vidrio, causando daños materiales considerables. — Hasta el momento no se ha dado ningún pronunciamiento oficial en torno a estos acontecimientos. #Bruzual #Chivacoa #Protesta