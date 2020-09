¿Cuáles son las cirugias estéticas mas comunes en los glúteos?

septiembre 30, 2020 - 10:18 am

Trasplantes, levantamientos e injertos de grasa son algunos de los procesos estéticos más comunes (y peligrosos) para realizarse en los glúteos. Muchos de éstos se perpetran en la clandestinidad, ya que los mismos tienen un costo sumamente elevado.

Aumento del tamaño de los glúteos, tonificación y eliminación de grasa o celulitis son algunas de las principales causas por las que celebridades, y personas corrientes, acuden a los cirujanos plásticos.

Las hermanas Kardashian, Jennifer López, Nicki Minaj, entre otras artistas, son referencia al momento de ir a consulta por un aumento de glúteos. No obstante, cada cuerpo es un mundo, por lo que no todos van a aceptar un ente extraño que se haya introducido al cuerpo por medio de cirugías o injertos.

Algunas veces, estos procesos resultan tan invasivos que profesionales en el área no arriesgan su credibilidad para darle al paciente un aumento de glúteos, es por ello que estas operaciones se realizan en la clandestinidad muy seguido. Sin embargo, quienes sí realicen estos cambios ofrecen los más comunes: trasplantes, levantamientos e injertos de grasa en los glúteos.

Según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, entre el 2014 y 2015 hubo un aumento del 28% en los injertos de grasa en los glúteos, un aumento de hasta un 36% para los implantes y para el lifting (levantamiento) de glúteos, convirtiéndose en los procesos estéticos más comunes (de forma legal) en Estados Unidos.

¿Cómo funcionan estos procesos?

Para entender cómo funcionan estos procedimientos tan populares, el reconocido Dr. Oz explicó para el show de Wendy Williams, cómo se realizan los cambios estéticos anteriormente mencionados.

Los implantes en los glúteos funcionan justo como los implantes mamarios, pero con una notable diferencia: “Son discos de silicona que se adhieren por encima o por debajo del músculo del glúteo, dándoles una forma real y significativa” explicó el Dr. Oz.

En cuanto a las inyecciones agregó que existen dos tipos, los de silicona (que no recomienda para nada) y los injertos, los cuales son grasa extraída de la espalda o la cintura, para luego ser depositados en los glúteos. Dicho proceso lo denominó como “levantamiento de glúteos brasileño”.

El costo promedio del aumento de glúteos con injerto de grasa es de USD 4.277, mientras que el costo aproximado de los implantes de glúteos es de USD 5.004 y el promedio de un levantamiento de glúteos es de USD 4.960 según las estadísticas para el 2019 de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos.

Dudas recurrentes

Si bien los glúteos son una de las partes más llamativas del cuerpo femenino, su función principal es servir de protección para la pelvis, la cual le da soporte mecánico al cuerpo humano. Asimismo, los glúteos son la base que tenemos al sentarnos, por ello muchos cuestionan el ponerse implantes en esa zona.

La silicona es sólida, contrario a los implantes mamarios los cuales usualmente están hechos de solución salina (pero con cubierta de silicona). Por lo que no permitirá que los implantes se muevan de lugar. No obstante, el Dr. Oz expuso que de igual forma se crea una cápsula que acumula calcio, por lo que, con el tiempo no lucirán muy bien.

Los implantes son populares ya que, a diferencia de las inyecciones, tienden a perdurar más tiempo en los glúteos, mientras que las inyecciones tienen una vida de aproximadamente un año a 18 meses.

Los expertos recomiendan

Si bien embarazos, accidentes, cáncer, entre otras causas pueden ser las que más requieran de este tipo de cirugías estéticas, muchos acuden al médico para realizarse estos procedimientos solo por vanidad.

Sin embargo, el Dr. Oz argumenta que las complicaciones siguen siendo muchas, a pesar de los avances que existen en cuanto a la tecnología y la medicina. Por esta razón, los expertos (tanto personal médico, como nutricionistas y hasta entrenadores personales) recomiendan hacer sentadillas y añadirle peso a este tipo de ejercicios.

De igual forma, la popularidad de los procedimientos seguirá existiendo, por lo que el Dr. Oz recomienda que, en caso de hacerse alguno de estos, se realice el injerto de grasa, el cual es natural; se hace con la grasa de su cuerpo y es muy poco probable que cause reacciones adversas.

Paula Leal/Pasante

Noticia al Día