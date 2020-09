Coquito celebra con su bella esposa cuatro meses de matrimonio, pero casi se friega la Coquiboda soñada

septiembre 9, 2020 - 5:47 pm

Andrea Salazar, esposa del actor Wilmer Machado, mejor conocido como Coquito, celebra cuatro meses de casada con su amado.

«Ok, me acabo de dar cuenta que mañana cumpliríamos cuatro meses de casados. Yo les confieso que el 13 de marzo, cuando dijeron ‘llegó el coronavirus a Venezuela’, en ese momento, no pensé que no íbamos a poder hacer#LaCoquiBoda soñada», escribió Andrea en sus redes sociales.

Agregó: «Para mí, lo importante era tener a mis hermanas que viven fuera del país conmigo ese día… de extra mi primis también vendría. Estoy segura que iba a ser el día perfecto con ellas acompañándome 😍 solo me iba a faltar mi papi».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día