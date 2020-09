Conor McGregor fue sorprendido en su yate con un control antidoping y estalló de furia: “¡Estoy retirado!”

septiembre 11, 2020 - 4:39 pm

Puede que los tres retiros en cuatro años que tuvo Conor McGregor hayan generado confusión en la autoridades de la UFC, porque el peleador irlandés fue sorprendido durante sus vacaciones en la isla francesa de Córcega con una visita de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA, por sus siglas en inglés) que no le gustó en absoluto.

McGregor, que disfruta junto a su prometida Dee Devlin de paseos en un lujoso yate valuado en USD 4 millones que está inspirado en Muhammad Ali, lanzó un mensaje contra la empresa líder de las artes marciales mixtas (MMA).

Lea sobre: Laureano González confirmó que el 14 de octubre inicia el torneo venezolano

“¿Qué está pasando aquí, UFC? La USADA acaba de llegar a mi yate esta mañana para hacer pruebas. ¡Estoy retirado, chicos! Pero adelante, les permitiré que las hagan. ¡Es todo natural aquí, bebé! Por siempre y para siempre, Dios los bendiga ¡Mañana haremos 180 kilómetros a través del Mar Mediterráneo! ¡Vamos!”, escribió en una publicación en Twitter en la que adjuntó dos imágenes donde se ven la carta de la USADA y los recipientes para los test antidopaje.

Es que The Notorious, de 32 años, decidió dejar de lado la actividad a principios de junio tras su victoria frente a Donald ‘Cowboy’ Cerrone. Pero esto fue menos de un año después de haber dicho que se retiraba y también hizo el mismo anuncio en 2016, después de caer ante Nate Díaz en UFC 196 (luego regresó y lo derrotó en el UFC 202).

De hecho, también le dedicó un mensaje a él como respuesta a la publicación contra la UFC y la USADA. “Rata cabeza de jugo”, escribió McGregor, mencionando a Diaz.

Lo cierto es que ahora McGregor está disfrutando del dinero embolsado durante su trayectoria deportiva, sobre todo de la bolsa de cerca de USD 30 millones que obtuvo en su combate de boxeo contra Floyd Mayweather.

Si bien Dana White dijo que McGregor no iba a pelear durante el 2020, su nombre sonó la última semana cuando Dustin Poirier no pudo llegar a un acuerdo con Tony Ferguson, aunque a juzgar por el mensaje contra la UFC pareace difícil que vuelva a los octágonos.

What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?

I’ve retired guys!

But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!

Forever and always, God Bless 🙏

180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020