Con un gran tapón de James Harden, Rockets eliminó al Thunder y enfrentará a Lakers

septiembre 3, 2020 - 9:14 am

Con un tapón decisivo de James Harden, los Houston Rockets aseguraron una dramática victoria ante los Oklahoma City Thunder en el séptimo partido de primera ronda de los playoffs de la NBA, mientras los Miami Heat se pusieron 2-0 en su serie ante los Milwaukee Bucks

Los Rockets, que ganaron 104 a 102 a los Thunder cerrando la serie en 4-3, jugarán ahora contra Los Angeles Lakers de LeBron James a partir del viernes en una de las semifinales de la Conferencia Oeste, mientras la otra enfrentará a los Clippers y los Denver Nuggets.

Harden, el máximo anotador de la NBA, tuvo una desafortunada noche en ataque (17 puntos con 4 de 15 tiros) pero fue capaz de sentenciar el partido con una acción defensiva clave en la cancha de Disney World.

Con los Rockets en ventaja 103-102, Harden bloqueó un intento de triple del novato Luguentz Dort a cuatro segundos del final que hubiera dado el triunfo y la clasificación a los Thunder.

Another 👀 at @JHarden13 's CLUTCH block!

«Está bien conseguir 40 o 50 puntos. Obviamente todos queremos hacer eso. Pero tener reconocimiento en el lado defensivo cuando cuenta, demuestra que he estado comprometido», dijo Harden.

El escolta, que promedia 34 puntos por partido, tuvo una excepcional actuación defensiva con 2 robos y 3 tapones. El canadiense Dort, especializado en la defensa a Harden, brilló a su vez inesperadamente en la ofensiva con 30 puntos con seis triples.

Russell Westbrook, que anotó 20 puntos y va encontrando la forma después de su lesión de cuádriceps, y Rob Covington con 21 puntos llevaron el ritmo de los Rockets en un tenso partido que llegó igualado a la recta final.

El líder de los Thunder, el veterano Chris Paul, firmó un triple-doble con 19 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias. El base, que hace un año fue traspasado por los Rockets a cambio de Westbrook, tomó la responsabilidad en la última posesión pero no pudo entrar a canasta y asistió de forma imprecisa a Shai Gilgeous-Alexander, quien acabó cediendo en la línea de tres a Dort.

⛈️ GAME 7 TRIPLE-DOUBLE ⛈️@CP3 (19pts/11reb/12ast) left it all on the floor. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Xsy2RGJTZu

— NBA (@NBA) September 3, 2020