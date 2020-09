Con enérgico perreo y movimiento sexy de caderas, despidió por última vez a su marido que falleció (+video)

septiembre 21, 2020 - 7:07 pm

Una mujer despidió por última vez a su supuesto esposo fallecido en manos del hampa, con un sensual baile erótico. La mujer inmediatamente se se hizo viral en las redes sociales tras hacerse público un video.

El infortunado era comerciante de pescados y perdió la vida en manos del hampa.

Las críticas en las redes no pudieron faltar de parte de quienes consideraron al acto una fata de respeto.

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661

— DreadChapo.com (@OutSmokeChapo) September 14, 2020