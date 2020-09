Cómo recalentar la carne asada en parrilla

septiembre 21, 2020 - 11:18 am

Además de buenos momentos y recuerdos, hay algo que parece siempre quedar después de una reunión social o una gran fiesta, ese algo suele ser sobras de comida que se vuelven el sustento diario hasta que ya no hay, o hasta la siguiente fiesta. Sin embargo, la calidad del plato no suele ser la misma comparado a ese primer bocado en la primera noche, sobre todo si se habla de asados a la parrilla.

Desde luego la carne es algo especial, es necesario saber cómo conservarla bien y aun así recalentarla de forma que quede igual al primer momento. para ello, lo primero que hay que hacer es conocer el tipo de carne y su complexión: mucha o poca grasa, ya que, existen quienes prefieren sus cortes grasosos o un poco más magros.

Pero antes de hablar sobre el recalentamiento, es esencial dar atención a la conservación

Antes de almacenar la carne, ésta se debe cortar en pedazos relativamente pequeños, así será más fácil su recalentamiento. Es aconsejable separarla de sus jugos y guardarlos aparte, de esta forma evitamos que quede seca cuando nos toque recalentar. Por último, al congelarla, se coloca en la zona más fría del refrigerador en un envase o bolsa hermética, para proteger la carne de las bacterias que puedan habitar en el electrodoméstico.

Una vez llegado el momento de reciclar nuestro platillo asado, el primer movimiento debería ser descongelar la carne naturalmente. En caso de falta de tiempo, el microondas es la solución, pero siempre es mejor descongelar al natural.

Cuando la carne ya está lista para cocinarse, hay que elegir de qué manera será recalentada. La opción más indicada es el horno, seguida de la parrilla y por ultimo como recurso perezoso o por falta de tiempo está el microondas.

Para recalentar en cualquiera de estos medios, debemos recordar el uso del jugo o salsa que guardamos aparte y usarlo para bañar el corte, con la finalidad de evitar que se seque al calentarse. La cantidad de salsa debe ir proporcionada con el tamaño de la pieza.

En el horno, se necesitará una bandeja en la cual colocaremos un cuadro recortado de papel aluminio, justo encima un trozo de papel de manteca y el trozo de carne propiamente sazonado; seguidamente haremos un rollito con la carne hasta que quede envuelta en las capas de papel y fija en la bandeja. Con el horno precalentado, se mete la bandeja y recalentamos de 20 a 30 minutos, la diferencia de tiempo varia con la potencia y grado de calor del horno.

Para recalentar en la parrilla es un proceso más sencillo, una vez que la carne está descongelada y sazonada con el jugo, es bueno hacerle ligeros cortes que permitirán la entrada del calor a todas las zonas internas del bistec. No obstante, hay que tener cuidado con el tiempo que ésta tenga en la brasa, con cuidado de no quemarla o dejarla fría por dentro. En el caso de hacer este proceso con una sartén, se recomienda taparla y dejar una temperatura media y dejar que el medio se cosa sin apuro y riesgo de quemar la parte exterior.

Finalmente, si no se cuenta con tiempo o paciencia, el microondas es la vieja confiable; pero esto no significa que debemos comernos la carne seca y sin sabor. Como en cada método, lo mejor es bañar la carne con sus jugos, proteger el envase con una tapa plástica para que no ensucie el microondas y recalentar por 30 segundos. Los segundos pueden variar, es mejor realizar cortes ligeros para incorporar la salsa y jugar con el tiempo, de esta forma no secamos la carne.

Como estas, existen otras formas de recalentar o reciclar los platillos que sobraron en un momento dado. Incluso si el tema es preparar las comidas con antelación para optimizar nuestros horarios. Lo importante en esta actividad, es planificar y darle a los alimentos el cuidado que su condición merita.

