Centro Richardson pide indulto para los seis ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela

El Centro Richardson aboga por la liberación de los seis ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela, en el año 2017.

«Oramos para que durante el juicio de mañana se haga justicia y nuestros hombres puedan regresar a casa. Han pasado más de 1000 días desde que salieron de casa para una reunión de trabajo», dice un mensaje de la cuenta en Twitter FreeCitgo6.

Vale recordar que este lunes, 31 de agosto, el Gobierno nacional otorgó el indulto a más de 50 presos políticos y exiliados de la oposición, entre ellos Tomas Guanipa, Gilber Caro, Roberto Marrero, Edgar Zambrano y otros…

The release of political prisoners by the Maduro Government is a positive step. Our negotiations on @freeCITGO6 with Jorge Rodriguez continue and hopefully will yield similar positive results.

— Richardson Center (@RichardsonCNTR) August 31, 2020