Celtics aplastó 111-89 a Raptors y quedó a una victoria de la final de Conferencia

septiembre 8, 2020 - 9:28 am

Los Boston Celtics se apoyaron en Jaylen Brown, Kemba Walker y Jayson Tatum para vencer este lunes a los Toronto Raptors por 111-89 y ponerse al frente 3-2 en su serie semifinal de la Conferencia Este de la NBA.

El próximo encuentro de esta serie al mejor de siete partidos será el miércoles de nuevo en la sede burbuja de Orlando.

El ganador de esta serie jugará la final de la Conferencia Este contra el vencedor de la que disputan Miami Heat y Milwaukee Bucks, que favorece a los primeros por 3-1.

Boston no perdió tiempo y desde un principio tomó dominio del juego con seis jugadores con marcadores de doble dígitos, encabezados por Brown, Walker y Tatum.

Brown destacó con 27 puntos, Walker con 21 y Tatum con 18 y 10 rebotes. Otros que tuvieron anotación de doble figura en los Celtics fueron Daniel Theis (15), Brad Wanamaker con 15 también saliendo de la banca y Marcus Smart con 12 unidades.

El juego colectivo perfectamente aceitado y equilibrado de Boston causó grandes estragos en su rival. Los Celtics salieron agresivos desde el principio y apabullaron a los campeones defensores al ganar el primer cuarto fácilmente 21-9 con buen aporte ofensivo de Brown (7 puntos).

Boston continuó después arrollador en el segundo cuarto con 12 tantos más de Brown y se fue al descanso intermedio con amplia ventaja de 27 tantos (62-35).

En el tercer cuarto Toronto reaccionó, pero el tiempo no le alcanzó y sus escopeteros Kyle Lowry, Fred VanVleet y el camerunés Pascal Siakam tuvieron la pólvora mojada.

El mejor por Toronto fue VanVleet con 18 puntos, seguido de Norman Powell con 16 saliendo de la banca, y Siakam, Lowry y Matt Thomas, con 10 cartones cada uno. El dominio de Boston debjo de los aros también fue arrollador al imponerse en la lucha rebotera 45-36.

