Cavani podría reforzar la delantera del Real Madrid a coste cero

septiembre 21, 2020 - 4:37 pm

El delantero uruguayo Edinson Cavani habría sido ofrecido al Real Madrid para reforzar su delantera, luego de finalizar su contrato con el PSG en mayo, informó el diario español Marca este lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con el rotativo madrileño, el nombre del histórico jugador llegó a las oficinas merengues antes del partido del domingo frente a la Real Sociedad y podría ser una buena opción tomando en cuenta que costaría cero euros.

A pesar de no tener que pagar ninguna cantidad millonaria, su salario si sería una piedra en el camino para la contratación del goleador charrúa que cobra siete millones de euros por temporada.

El fichaje de Cavani sería todo un sueño para los fanáticos del conjunto español, que aprueban sin dudar la contratación de un jugador de la talla del uruguayo que se cansó de hacer goles en todos los equipos que estuvo.

Al PSG llegó en 2013 y luego de siete años en la capital francesa se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo con 200 dianas, además de otorgar 43 asistencias, todo esto en 301 partidos.

En su paso por la Serie A también dejó una gran cantidad de goles repartidos entre Napoli y Palermo. Con los napolitanos anotó 104 tantos y dio 14 asistencias en 138 cotejos entre 2010 y 2013, mientras que con los sicilianos dejó 37 goles y ocho asistencias en 117 partidos entre 2007 y 2010.

Desde su salida del campeón de Francia, se le vinculó con Juventus, Roma, Benfica y Atlético de Madrid, pero estas dos últimas negociaciones no llegaron a buen puerto, ya que los clubes no cumplían las exigencias del astro sudamericano.

Lea también: El chileno Arturo Vidal llega a Milán para firmar con el Inter

De acuerdo con Marca, el delantero charrúa pedía dos años de contrato y por su edad (33 años) los equipos no estuvieron de acuerdo.

En el caso del Benfica, el periodista Fabrizio Romano indicó que el conjunto portugués no estuvo de acuerdo con las comisiones que pedía su agente y hermano Fernando.

same problems about commissions to his agent… Benfica don’t want to pay a big amount asked by his agent

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2020