Capriles pidió posponer las parlamentarias. “Si no lo hacen no habrá participación”

septiembre 30, 2020 - 8:24 pm

Henrique Capriles Radonsky, exgobernador del estado Miranda, se pronuncia este miércoles con un mensaje a los venezolanos sobre su posición política frente a las venideras elecciones parlamentarias.

“Las elecciones deben servirle a Venezuela, está no lo hacen”, mencionó Capriles al momento de solicitar posponer las parlamentarias del próximo 6 de diciembre, “Si no lo hacen no habrá participación”

En sus palabras hace alusión a la situación del país, “cuantas protestas esta semana, hastiados de no tener gasolina, de no tener gas”, recordando que el salario mínimo está por debajo de un dólar.

“Venezuela es un país agotado, cansado, no quiere saber nada de nada”, dijo recordando que además es “un país que no se rinde, a pesar de todas las acciones de quienes están usurpando el poder”.

Noticia al Día

En desarrollo…