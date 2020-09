Capriles: “No podemos seguir jugando a ser gobierno en Internet”

septiembre 2, 2020 - 7:34 pm

El dirigente opositor Henrique Capriles Radonski ratificó su propuesta de que los venezolanos participen masivamente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

“No le vamos a regalar la Asamblea Nacional a Maduro y si nos la va a quitar que haga el esfuerzo de arrebatárnosla, lo cual va a ser peor para él”, expresó en un live a través de las redes sociales.

Fue crítico con la conducción que ha tenido hasta ahora la oposición. “No podemos seguir jugando a ser gobierno en Internet. O usted es gobierno, o es oposición, no se pueden ser las dos cosas (…) tenemos que asumir lo que somos para poder avanzar. Somos opositores a esta tragedia”, expresó.

“La unidad por nada, es nada. Nadie puede señalarme de no haber acompañado la ruta que se presentó al país en 2019. ¿A usted le dieron explicación de todos los errores? (…) No me voy a quedar de brazos cruzados. No soy candidato, estoy inhabilitado. Yo no estoy buscando quitarle la silla a nadie, pero soy frontal aunque a muchos no les guste escuchar la verdad. Hemos cometido muchos errores y asumo mi responsabilidad”.

“La pelea es peleando, no tuiteando”, aseveró. Señaló que Venezuela está bajo un régimen que no es democrático, pero que a los venezolanos lo único que les queda es el derecho a votar.

“No vamos a dejar a la gente sin opción, vamos a abrir el camino”, dijo.

Recordó la experiencia previa de no participar en unas elecciones parlamentarias, que se tradujo en una Asamblea Nacional con mayoría oficialista. “La Asamblea termina el 5 de enero de 2021. A partir de allí, siempre y cuando la pandemia lo permita, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a dar con la misma piedra del 2005?”.

“Cinco años duró la Asamblea roja rojita, y seguimos cargando esa cruz”.

Así mismo citó el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre la pertinencia o no de la abstención en las elecciones. “Como dijo la iglesia: Es no, pero no hay un plan”.

Señaló que “la oposición es demasiado predecible y Maduro está haciendo todo lo posible para que colguemos la toalla”.

Rechazó a quienes le señalan de traicionar a la oposición. «Nosotros sabemos quién es la oposición con franela roja, que no es oposición.

“Yo no tengo nada oscuro. Son otros los que tienen que explicar lo que han hecho (…) Creo en la unidad, la unión, el encuentro y la reconciliación. La unidad es un medio, no un fin”, destacó.

Con respecto a las excarcelaciones registradas en fecha reciente, aclaró que en el caso de Juan Requesens desde hace dos años ha hecho gestiones, las cuales no culminan ahora que se le otorgó casa por cárcel.

“Requesens no fue liberado a cambio de nada, se los aclaro. No fue un trueque”, aclaró Capriles. “Yo me voy a dedicar a buscar la libertad de Juan y si tengo que hablar con quien sea, lo voy a hacer”.

Señaló que como político es partidario de buscar salidas pacíficas. “¿Fue un ejército que entró al Sebin y liberó a Requesens? ¿O se abrió una puerta política?”

Pidió enfocar los esfuerzos en sacar al país de la pobreza. “Este tapaboca que yo tengo, un pensionado no puede comprarlo, mientras nosotros en la oposición nos ponemos a pelear”. “No dinamitemos los caminos que se están abriendo”, exhortó.

F. Reyes

Noticia al Día