Capriles hizo llamado a luchar por el «derecho sagrado» del voto

El dirigente político opositor, Henrique Capriles, reiteró este jueves su llamado a luchar por condiciones electorales y recuperar el «derecho sagrado» del voto.

«Yo tengo un planteamiento concreto a los venezolanos: hay que luchar por las condiciones para que este pueblo pueda expresarse, para no regalarle a Maduro la Asamblea Nacional».

En entrevista con Román Lozinski en el circuito Éxitos de Unión Radio, el exgobernador de Miranda aclaró que «no le estoy diciendo a nadie que se meta en un callejón sin salida, ni se meta por un barranco, lo cierto es que el plan que había se agotó y es un grave error seguirlo prolongando».

«Romper la inercia, pelear por condiciones y pedirle a este pueblo que pueda expresarse», remarcó.

«Si nosotros no peleamos el argumento del régimen va a decir que la oposición no quiso pelear y regaló la Asamblea, si no peleamos no avanzamos».

A juicio de Capriles «la comunidad internacional también se está haciendo preguntas, cómo vamos a quedar después del 5 de enero».

Destacó que por primera vez en 14 años desde el gobierno se invita a la Unión Europea como observadores internacionales.

«¿Por qué lo hacen?, probablemente por la presión, la situación económica, las pugnas internas, no estamos en condiciones del todo o nada. Si la Unión Europea decide venir a Venezuela cambia el proceso de las parlamentarias y si Maduro hace tropelías va a decir la UE que es fraudulenta».

Criticó que Venezuela sea utilizada en los debates internos de otras naciones, sino que el país requiere ayuda para «parar esta tragedia» generada por la crisis económica y la pandemia.

Capriles enfatizó que «si hay condiciones mínimas avanzamos, no estoy de acuerdo en rendirse sin pelear y quedarme callado es hacerle un favor a Maduro, porque la política está llena de enmiendas y de mostrar resultados (…) Queremos rescatar la fuerza y el valor del voto».

«A este país hay que salvarlo, parar esta tragedia», sentenció.

Capriles recordó que la Asamblea Nacional es el poder «que nos ha dado la legitimidad y ha abierto puertas en la comunidad internacional, ¿qué vamos a hacer frente a eso?, ¿nos rendimos?, ¿nos hacemos los locos? o peleamos para tener condiciones y recuperar un derecho sagrado» que es el voto.

Para el dirigente político en Venezuela cada elección es una lucha y ratificó que se debe insistir en «recuperar la democracia y la institucionalidad».

Sobre sus propuestas que han generado diferencias en el seno opositor, Capriles acotó: «Este debate no lo abrió Capriles, sino la Conferencia Episcopal que dijo que la abstención por sí sola no genera cambios. Necesitamos un hecho político en este país que nos reagrupe, que nos de fuerzas, para generar acuerdos».

Se preguntó ¿es posible un acuerdo en Venezuela?, y agregó que como político está obligado a buscar soluciones.

