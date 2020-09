«Canelo» Álvarez demanda a Óscar de La Hoya y a DAZN por $280 millones

septiembre 9, 2020 - 3:08 pm

El boxeador mexicano Saúl «Canelo» Álvarez demanda a su promotor Óscar de la Hoya y a la compañia DAZN por incumplimiento de contrato.

«Canelo», el pugilista con el contrato más grande en la historia boxeo, exige el martes un pago mínimo de 280 millones de dólares en la demanda que interpuso en una Corte Federal de California a la promotora Golden Boy , a su promotor y la cadena de streaming.

El azteca firmó en 2018 un contrato multimillonario con la empresa de servicio de streaming deportivo. El acuerdo (2019-2023) era de 10 peleas a cambio de 350 millones de dólares.

En el contrato de DAZN, se estipulaba que el tapatío pelearía cuando menos 2 veces por año, hecho que no ha ocurrido en este 2020. Su último combate fue el pasado 2 de noviembre contra Sergey Kovalev por el título de peso semipesado de la OMB.

En el documento de 24 páginas el peleador expone que para este regreso se le ofrecía un máximo de 17 millones de dólares por una pelea de alto calibre, cuando en su contrato determinaba que la cantidad serían 35 millones de dólares.

Desde mayo pasado, Canelo y su equipo se enfocó en asegurar una fecha y rival para su regreso en septiembre, pero todos los rivales ofrecidos a DAZN fueron rechazados ya que la empresa consideraba que no eran rivales de alto nivel como para ser considerados, insistiendo que sólo un duelo ante Gennady Golovkin podría ser la opción.

Canelo Alvarez is suing Golden Boy Promotions and DAZN for, among other things, breach of contract and claiming damages of $280m. The lawsuit states, “Despite Alvarez’ successes, both DAZN and Golden Boy have broken the promises they made to each other, Alvarez, and boxing fans.” pic.twitter.com/F9Zk7y0mAl

— Boxing News (@BoxingNewsED) September 9, 2020