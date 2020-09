Cabello: ANC no producirá un nuevo proyecto de Constitución

septiembre 6, 2020 - 11:58 am

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente(ANC), Diosdado Cabello, señaló que «cree que no» va a haber un nuevo proyecto de Constitución desde la Asamblea Nacional Constituyente.

Recordó que el mandato de la ANC culmina el 31 de diciembre de 2020, y si bien puede ser prorrogado, lo previsto es que sea hasta esa fecha.

“La ANC no presentará una nueva Constitución. Nos queda el tema del poder popular, las leyes constitucionales, esas leyes no van a referéndum; para cambiarlas tienes que convocar a una Constituyente, por su carácter”, agregó.

A la pregunta del periodista Ernesto Villegas «¿Cumplió su cometido la ANC si no hizo una Constitución?», Cabello señaló que «esa es una de las premisas de la Asamblea Nacional Constituyente».

Sin embargo, explicó que otra misión de la ANC es refundar el Estado y generar un conjunto de leyes para ello. «Hemos cumplido las labores que el mandato constitucional da», afirmó.

Dijo que sería desastroso para el país que la oposición hiciera parte del Poder Constituyente. «¿Tú te imaginas a la derecha con una Constituyente, qué harían en Venezuela (…) el desastre que harían?».

Guaidó quiere extender su permanencia en la Asamblea Nacional

Sobre las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, Diosdado Cabello dijo que la oposición que participará es aquella que se alejó de Juan Guaidó y su tesis de querer hacer una consulta popular para prorrogar su mandato más allá del 5 de enero de 2021.

«La oposición, en sus mil pedazos, una mayoría va a participar. Los partidos políticos decidieron dividirse entre los que querían y no. ¿Quiénes no quieren ir? Los mismos que creyeron que ganando la AN en 6 meses se iba Nicolás Maduro».

A estos sectores los calificó como democráticos, pero se negó a “defender a Henrique Capriles”, cuando Villegas le pidió su opinión sobre la decisión del exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial de llamar a votar en el proceso.

“No voy a defender a Henrique Capriles, él tiene que tomar sus decisiones, pero eso es parte de esa fauna que hay en la oposición. Cada uno de ellos representa un grupo económico y de poder», puntualizó.

Se refirió al proceso de campaña electoral en e contexto de la pandemia. «La normalidad no va a ser la misma. Cambia el escenario: los actos de calle no van, hay que ser creativos, utilizar redes sociales y la radio, que es un elemento poderosísimo».

