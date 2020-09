Paúl Walker y el evangelista, Yiye Avila nacieron un 12 de septiembre

septiembre 12, 2020 - 12:09 am

Paul William Walker ​ (Glendale, California; 12 de septiembre de 1973-Santa Clarita, California; 30 de noviembre de 2013) fue un actor, modelo, piloto de carreras y biólogo marino estadounidense,conocido por su papel de Brian O’Conner en la película de acción The Fast and the Furious, repitiendo el papel en cinco de las seis siguientes películas de la franquicia. También actuó en otras películas como Bajo cero (2006), Timeline (2003), Inmersión letal (2005), Nunca juegues con extraños (2001) y La prueba del crimen (2006).

Tras licenciarse en biología marina en la Universidad de California, estudios que combinaba con su carrera como modelo profesional, Walker comenzó su carrera como actor invitado en varios programas de televisión como The Young and the Restless y Touched by an Angel.

También obtuvo fama a través de películas para adolescentes tales como Alguien como tú y Juego de campeones. Fuera de la actuación, fue el rostro de la marca de perfumes The Coty Prestige, la fragancia Davidoff Cool Water para hombres, y protagonizó la serie de National Geographic Channel, Expedition Great White. También fundó la organización benéfica «Reach Out Worldwide» (ROWW), una organización que provee los esfuerzos de ayuda para zonas afectadas por desastres naturales, por lo que a menudo era elogiado por su trabajo de caridad fuera de la pantalla, tanto como el de intérprete.

Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, tras colisionar su vehículo y que éste se incendiara, por causa de un exceso de velocidad. Tras su muerte, tres películas en las que había participado, fueron estrenadas: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Furious 7 (2015). La canción See You Again de Wiz Khalifa nominada a los Premios Globo de Oro a la mejor canción original, parte de la banda sonora de Furious 7, es un homenaje a Walker.

Yiye

José Joaquín Ávila Portalatín, conocido como Yiye Ávila (Camuy, 12 de septiembre de 1925 – murió el 28 de junio de 2013), fue un ex fisicoculturista, escritor y evangelista de denominación pentecostal puertorriqueño. Su discurso se caracterizó por proclamar que la venida de Jesús es inminente. Obtuvo los títulos de Mister Puerto Rico 1952 y Mister North America en 1953.

Matrimonio

Yiye Ávila contrajo matrimonio con la hermosa joven Carmen Delia Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hijas Carmen Ilia, Noemí, y Doris. Ellas obsequiaron a sus padres con 9 hermosos nietos.

En el año 1946, Yiye Avila empezó a destacarse como educador, ejerciendo su profesión de educador en la escuela Superior de Camuy, por espacio de 21 años en las materias de química y biología. Para esa época los estudiantes luchaban para que en sus programas de clase pudieran tener al profesor Ávila como maestro, ya que poseía unas virtudes que le ganaba el cariño y la simpatía de cuantos le trataban. (Fotos dando clases.)

Paralelamente a su profesión de educador, Yiye Ávila, se destacaba como un prominente deportista. En este campo también fue un vencedor. Jugó por espacio de 15 años, su último juego fue en el 1960. Por años se destacó como pelotero del equipo Camuy Arenas AA (fotos con el equipo). Si bien cosechó muchos triunfos como Pelotero, fue realmente en el campo de la Fisicultura, donde culminó sus dotes de deportista, habiendo obtenido el título de Mr. Puerto Rico, para el año 1952, y el título de Mr. Norteamérica en 1954, en su división y también representó a PR. en los juegos Centroamericanos de México, en el levantamiento de pesas.

La enfermedad

Todo era triunfos para Yiye Ávila, en la plenitud de su juventud, hasta que de pronto apareció algo que cambió el curso de su vida.

Un día aquel joven atleta, vigoroso y campeón fisiculturista mientras se preparaba para las olimpiadas que se celebrarían en Norte América, sintió de pronto que sus articulaciones se resentían y el dolor era insoportable. ¡Una terrible artritis reumática parecía el fin de todo! El diagnóstico de los médicos corroboró sus temores. Su enfermedad era de tipo crónico, y esto ponía fin a su carrera. Cuando pensó que no tenía remedio recordó una Biblia que tenía en su casa guardada. Clamaba a Dios de la manera que él conocía, en esa angustia y dolor, una noche clamó a Dios, ¡sáname! escuchando así la voz de Dios, audible, que le dijo “todavía no”.

Pero un día mientras sintonizaba la televisión, un prominente predicador norteamericano predicaba el mensaje de Jesucristo, no pudo resistir escuchar aquel mensaje con el cual su vida fue impactada. Así se dirigió a su cuarto y tirándose de rodillas rindió su vida a Cristo. El Cristo que ahora predica como Salvador y Sanador lo salvó y un poco de tiempo mas tarde el Señor desapareció quedando sano milagrosamente allí mismo.

Planes de Dios

Dios tenía planes para con él, ya que por sus triunfos deportivos se convirtió en héroe de su tierra. Su secuela de éxitos tuvo un repentino “revés”, y este “revés” reflejaría los planes y propósitos de Dios, para convertirlo en un canal de bendición para miles. Dios lo necesitaba para un campo mucho más excelente. El Campo del Evangelismo.

Bajo el llamado audible de Dios, a predicar un mensaje profético de los últimos tiempos, serían días muy difíciles los que tendría que pasar el educador y ahora evangelista Yiye Ávila, en los comienzos de su ministerio. Fueron los campos de su bella isla Puerto Rico, los primeros que escucharon el mensaje que aún hoy predica (Voz original de Yiye), ¡ Cristo Viene, Cristo Viene arrepentíos porque el fin se acerca..! Mas tarde en el año 1962, le abre Dios, las puertas para que este mensaje lo lleve a la Rep. Dom. (Santo Domingo) extendiéndose al continente norte americano siendo la Ira. campaña celebrada en LanCaster, Pennsylvania y luego en el 1970, predicó en la gran ciudad de Chicago.

El ministerio

Desde el comienzo de su ministerio, Ávila viajó por el mundo entero, realizando extensas campañas en cada continente que pudo alcanzar con el mensaje del evangelio de Cristo. Para el 2006, Yiye Ávila, había dedicado cerca de 53 años de su vida a la obra de servicio para la humanidad predicando la palabra de Dios.

Su servicio contaba con el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, donde laboran más de 120 empleados y una emisora de televisión llamada la cadena del milagro que transmite su mensaje del evangelio de forma satelital a más de 128 países alrededor del mundo. Este servicio es a su vez posible a través de colaboradores en todo el mundo quienes donan parte de su dinero para esta causa, que es lo que cubre en su mayoría los gastos tecnológicos.

Jorge Ernesto Lanata (Mar del Plata; 12 de septiembre de 1960) es un periodista y escritor argentino. Ha incursionado en diversos géneros como el periodismo de investigación, la literatura, el documental, la televisión, el cine y el teatro de revista. Ha intervenido en la fundación de diarios, revistas y portales de noticias.

Conduce Lanata sin Filtro por Radio Mitre y el ciclo televisivo Periodismo para Todos en Canal 13. Escribe una columna en el diario Clarín.