Barco iraní con gasolina ya navega en aguas venezolanas

El Forest, uno de los tres tanqueros iraníes que navegan con gasolina para Venezuela, ya se encuentra en aguas venezolanas, según los reportes de MarineTraffic.com y TanrkerTrackers.com.

El último reporte del transpondedor, a las 8:00 pm del domingo 27 de septiembre, lo ubicaba muy cerca de las costas del estado Sucre, en la posición 11° 25 ‘5.412 N, 61° 38’ 15.576″ W.

El barco partió de Bandar Abbas el 9 de agosto y navega 14,2 nudos con dirección oeste. Es un buque petrolero construido en 2004 y navega bajo bandera de Irán, publica El Nacional.

Su capacidad de carga es de 35.124 toneladas de peso muerto y su calado actual es de 10 metros. Su longitud es de 176 metros y su ancho es de 31 metros, según los datos de MarineTraffic.com.

El Forest, el Faxon y el Fortune transportan un total de 832.000 BLS de gasolina. Se espera que descarguen en las terminales El Palito y el Complejo Refinador Paraguaná.

Los otros dos barcos con gasolina, el Faxon, que partió el 13 de agosto de Lavan, y el Fortune, que salió de Khor Fakkan el 28 de agosto, se encuentran en costas del Océano Atlántico. Sus últimos reportes de ubicación son del 22 de septiembre y del 18 de septiembre respectivamente.

El Faxon es un petrolero que fue construido en 2004 (hace 16 años) y navega bajo la bandera de Irán. Su capacidad de carga es de 35.155 toneladas de carga muerta y su calado actual es de 10 metros. Su longitud total es de 175,95 metros y su ancho es de 31 metros.

El Fortune es asimismo un petrolero que fue construido en 2004 (hace 16 años ) y navega bajo la bandera de Irán. Su capacidad de carga es de 35.155 toneladas de carga muerta y se informa que su calado actual es de 10,1 metros. Su longitud total es de 175,93 metros y su ancho es de 31 metros.

