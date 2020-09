Banda de «Santanita» en Barquisimeto usan medios electrónicos para amedrentar y extorsionar a los comerciantes (+Video)

septiembre 15, 2020 - 1:01 pm

Comerciantes y empresarios de Barquisimeto, estado Lara, viven en zozobra y a merced del hampa, que a ahora valiéndose de medios electrónicos, envían mensajes de terror a sus futuras víctimas, para amedrentarlos y extorsionarlos.

Uno de estos casos es la Banda de Santanita, grupo delictivo que opera en la zona, liderada por Josué Ángel Santana Peña, alias «Santanita» de 24 años, uno de los delincuentes más buscados de Lara, por los delitos de homicidio, robo, secuestro y extorsión y está solicitado por el MIJ desde el 2011.

Este martes circula en redes una grabación en la que se los cuerpos de cuatro personas, sin que se vean sus rostros, pero si sus manos en la que muestran armas de fuego, granada y otros explosivos y en la que envían un mensaje de advertencia a a una persona a la que identifican como Manuel y de quien esperaban una respuesta que no se había hecho efectiva aún.

«Manuel te vamos a dar chance hasta las seis de la tarde, de no hacerlo Manuel nos vamos a ver en la obligación de empezar a atacar con artefactos explosivos…, hermano (dice otro integrante de la banda) nosotros lo que queremos de ti, es llegar a una buena negociación con la persona que nos está llamando…, de lo siguiente nosotros vamos a tener que actuar, como tu puedes ver, en contra de tus negocios, con consecuencias graves, como tu puedes ver, tenemos C-4, que podemos lanzar en tus negocios o residencia, por lo que esperamos una comunicación en el transcurso de las horas, de no hacerlo de mañana en adelante vas a tener una guerra con esta organización, la cual no vas a poder soportar», advierten.

Hasta se desconoce si autoridades policiales de la entidad ya se encuentran tras las pistas de estos delincuentes, que pretenden extorsionar a los comerciantes de la localidad.

