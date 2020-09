Bale dejaría el Real Madrid para fichar con el Tottenham

septiembre 17, 2020 - 1:11 pm

Gareth Bale se va del Real del Real para volver al Tottenham de la Premier League, donde jugará cedido finalmente por una temporada, según medios británicos.

El club inglés pagará 21.900.000 euros para asegurar por un año el préstamo de Bale, que tendrá que volver a Madrid en 2021 para cumplir su contrato con el club merengue hasta el 30 de junio de 2023

El el jugador de Cardiff junto a Sergio Reguilón pasaron su reconocimiento médico en el Complejo Deportivo Valdebebas, para viajar este viernes a Londres, para concretar su fichaje con los Spurs.

Ambos jugadores serán dirigidos por el técnico portugués José Mourinho, quien cayó en la primera jornada de la Premier ante el Everton de Ancelloti.

El campeón de Liga se ahorra 27 millones y cobrará del Hotspur según los objetivos que consiga en futbolista en la Premier, en la Copa Inglesa y en competiciones europeas.

Bale regresará al Tottenham luego de siete temporadas

El galés, que arribó al Tottenham en el 2007 tras una brillante actuación con el Southampton, ganó 16 títulos con el cuadro blanco en las últimas siete temporadas.

El jugador cambió el chip y admitió que no podía continuar un año más sin jugar y diciendo que se quedaría a cobrar. Esa frase minó su prestigio a escala internacional. Se acaba así una mala relación entre Zidane y Bale, que en los dos últimos años le dio oportunidades hasta dejarle definitivamente en el banquillo, por su falta de rendimiento y, al final, incluso de actitud.

El entrenador francés le sentó en la grada en los últimos siete partidos y le dejó claro que no contaría con él en el futuro. Bale le preguntó en agosto si tendría minutos en Manchester, en Champions, Zizou le dijo que no y el jugador le pidió entonces no viajar ni convocado. Así sucedió. Su último encuentro con el Real Madrid lo disputó frente al Getafe y fue relevado en el minuto 70.

