Azela Robinson reflexiona sobre la vida de un artista, tras la muerte del ex Garibaldi

septiembre 16, 2020 - 5:57 pm

La actriz mexicana de origen británico, Azela Robinson, hizo pública en cuenta en Instagram una reflexión que hace sobre la complicada y solitaria vida de los artistas, tras el fallecimiento de ex integrante de Garibaldi, Xavier Ortiz.

«La gran mayoría (de los actores) vivimos al día, a veces trabajando hoy para pagar las deudas de hace meses, para terminar el proyecto igual, con una mano adelante y otra atrás hasta conseguir otro proyecto… Y a veces te das cuenta que el tiempo, la vida, se te fue encerrado en un foro o viviendo en hoteles, con tu familia lejos, y a veces terminas cansado y deprimido, y hay veces que ya no puedes más porque no te pagan, o nomás no alcanza, y los hijos reclaman tu ausencia… y entonces te sientes fracasado, solo y vacío. Cada vez que se quita la vida un compañero, se muere un poquito más de nosotros», publicó.

Sobre este hecho que enlutó la farándula mexicana, se pudo conocer que la ex esposa de Ortiz se derrumba al hablar de la herencia del artista.

Recientemente se filtraron audios en los que el fallecido ex integrante de Garibaldi, Xavier Ortiz llamó “mala mujer y malvada” a su ex esposa, Carisa de León y en una entrevista, ella respetó el punto de vista del padre de su hijo sin decir más.

Sin embargo también fue cuestionada acerca de la herencia del cantante, “no es algo que en este momento me importe. Es algo tan inesperado (su muerte), que lo único que puedo… estoy tratando de lidiar con lo que siento”, señaló.

José R. Espina F.

Noticia al Día