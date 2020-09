Authentic supera a Tiz the Law y gana el Derby de Kentucky

septiembre 6, 2020 - 9:40 am

Authentic lideró de principio a fin para ganar el sábado 5 de septiembre un Derby de Kentucky como ningún otro, manteniéndose al frente de Tiz the Law, el amplio favorito, en la recta final de una carrera postergada y disputada sin público debido a la pandemia de coronavirus.

Bob Baffert empató así un récord, al conseguir su sexta victoria en la prestigiada competición. El otro caballo entrenado por Baffert fue excluido de la carrera poco antes de que ésta se realizara.

Authentic se impuso por un cuerpo y un cuarto, sin que su triunfo desatara la habitual ovación de parte de 150.000 espectadores en Churchill Downs. El potro bayo corrió una milla y un cuarto en 2 minutos y 61 segundos, montado por el puertorriqueño John Velázquez, quien obtuvo su tercer triunfo en el Derby.

“He tenido algunas grandes carreras en el Derby, pero lo que hizo este tipo es maravilloso”, dijo Baffert, señalando a Velázquez, quien estaba a una sana distancia en el círculo de ganadores que se instaló en el infield. “Johnny V. lo ha montado de una forma increíble”.

Baffert empató a Ben Jones (1938-52), con el mayor número de victorias por parte de un entrenador en el Derby. Los otros triunfos de Baffert llegaron en 1997, 1998, 2002, 2015 y 2018. En 2015, lo consiguió con Justify, eventual ganador de la Triple Corona.

