Así preparan sus lampazos caseros por los altos costos

septiembre 16, 2020 - 4:57 pm

Se está haciendo más rutinario el diseñar lampazos caseros en los hogares pues uno nuevo puede costar más de un millón de bolívares

Cualquier cosa puede faltar, pero la limpieza de una casa jamás y en cuarentena mucho menos, ya que el tiempo para invertir en el hogar, es más. Desde hace años una franela vieja ha sido el resuelve de muchos, mientras esperaban a comprar uno nuevo, pero con los altos costos muchos decidieron ponerle solución haciendo sus propios lampazos caseros.

Lea también: En medio de bajones y racionamiento, agosto finalizó con 4 apagones: Ya suman 55 fallas en lo que va de 2020

Yuleimy Castro es una de ellas, dice que el último que compró era de mota azul, pero a su juicio la calidad y duración del mismo es efímera, por lo que una franela vieja fue detonante para empezar a diseñar su lampazo casero y continuar con las labores del hogar.

“Pasar la escoba no basta, hay que limpiar bien y ajá un lampazo nuevo de los blancos sale caro, más de un millón de bolívares y con eso puedo comprar comida, no mucha, pero algo. No se trata de miseria y de ser tacaño es solucionar, aunque ya este es el segundo que hago, duran más y siempre hay franelas que sirven para hacerlos”, dijo Castro.

¿Limpia igual?

Quienes lo han hecho aseguran que el resultado es el mismo, y que por ser tela tiene mucha más resistencia que el lampazo o coleto habitual. Algunos hasta le tienen más confianza a este ya que aseguran que lavarlo, después de limpiar, es más efectivo que el tradicional.

“Para lavarlo es lo mismo, se seca igual y no deja cabuya regada en el piso. No hay más que hacer, así nos ha tocado reinventarnos porque plata suficiente no hay para uno nuevo. Después te digo cómo hacer desinfectante natural”, dijo Mariela Fernández.

Diseñarlo es muy fácil, solo necesitará una o dos franelas, de acuerdo a cómo lo desee, recortarla en tiras largas y luego unirlas a la base con alambre. Ajustar bien la mopa y empezar a limpiar. Algunas personas han comenzado a lucrar con la idea de vender estos lampazos caseros en un dólar por unidad.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día