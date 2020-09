Así están los precios de los alimentos, no todos pueden comprar

septiembre 2, 2020 - 12:56 pm

Cada vez alcanza menos, los precios de alimentos se siguen disparando y en las neveras comienza a notarse las fallas de reservas

Todo un país permanece en cuarentena por coronavirus ante el repunte de casos de esta pandemia en Venezuela que ya suman, hasta hace pocas horas, 391 casos de muertes. Aunado a los meses de inactividad laboral, que ahora se presenta de forma intermitente, están los venezolanos que no cuentan con trabajo formal y que debido a la situación no han tenido más opción que quedarse en casa a la espera.

A la par del incremento de los casos positivos que se anuncian día a día durante la cuarentena también se suma el aumento de costos en los alimentos, pues algunos aseguran que, al menos, un kilo de carne ya es inaccesible.

“Estoy trabajando por la casa que si pintando, o echando cemento, arreglando lo que sea y pues no es mucho lo que gano, pero con lo que sea me toca resolver, por lo general compro pollo que es para lo que alcanza, porque la carne está cara”, dijo Elmer González.

Precios de alimentos

De acuerdo a la información recogida tras un recorrido por los mercados populares de las comunidades un pollo entero tiene un costo de 680 mil bolívares, mientras un kilo de carne 1 millón 300 mil bolívares. Por su parte el arroz 270 mil bolívares, la prioritaria harina 340 mil, el aceite en 520 mil, un kilo de queso 700 mil, los huevos 750 mil y una mantequilla pequeña en 350 mil bolívares.

Resolver el día

Otros manifiestan que solo salen a comprar comida, por día, pues pueden resolver con lo que se vaya consiguiendo de dinero, por lo que el choque con los cambios en los precios de alimentos es a diario.

“Si hoy se acabó, mañana hay que comprarlo… lo que es pollo, a veces hay y otras no, lo que si no falta es harina y arroz, en todos lados hay y por suerte no está tan caro, pero hay que caminar porque sin gasolina cómo hace uno”, dijo Lorena Sequera.

A la preocupación se suman las fallas eléctricas en cuarentena, pues un temor que permanece vigente desde hace un año es poder conservar los alimentos que necesitan ser refrigerados, por lo que muchos optan por comprarlos de forma diaria.

Luis Fernando Herrera

Foto: Gustavo Baüer

Noticia al Día