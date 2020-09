Así se desarrolla la campaña de prevención del suicidio en redes sociales

septiembre 27, 2020 - 12:34 pm

Esta inactiva de prevención del suicidio no es más que un mensaje el cual demuestra la intención de colaborar con aquellos que estén en un mal momento

Las cifras siguen elevándose en medio de la ansiedad y depresión que en muchos casos terminan en muerte, y ante esto es como surgió una campaña de prevención del suicidio en redes sociales.

Al menos en Twitter uno de los mayores medios para el desahogo y debate de pensamiento y también silencio de ellos, rueda un tuit que es compartido por los usuarios con la siguiente frase: “Hola… ¿Podría una persona de mi TL copiar y volver a publicar este tuit? Estoy tratando de demostrar que alguien siempre está para escucharte. Prevención del suicidio. Solo una persona, alguien”.

El mundo conmemoró, el pasado jueves 10 de septiembre de 2020, el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, una oportunidad para abordar este tema, sobre todo en un momento tan crítico como el que atraviesa el mundo y en el que los factores son aún muchos más.

Ese mismo día la Organización Panamericana de la Salud precisó que los recientes estudios con los que cuenta la demuestran un aumento de la angustia, la ansiedad y la depresión, en particular entre los trabajadores de la salud. Estos síntomas, además de la violencia, los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias y los sentimientos de pérdida, son factores importantes que pueden aumentar el riesgo de que una persona decida quitarse la vida.

Según el jefe de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización, Renato Oliveira e Souza, “todavía no sabemos cómo el aumento de la depresión, la violencia doméstica o el consumo de sustancias impactará en los índices de suicidio en la región, pero es importante tomarse un minuto para hablar del tema, apoyarnos mutuamente en tiempos de pandemia y conocer las señales de advertencia del suicidio para ayudar a prevenirlo”.

Habla un experto

Para el psicólogo Jorge Luis Escobar los suicidas casi siempre alertan desde el surgimiento de la idea hasta el día en el que finalmente toman la determinación de quitarse la vida, entre una cosa y otra pueden pasar meses o años. Agrega que la sociedad está tan distraída que no reconoce los síntomas porque los ha normalizado. Y no es normal que alguien suelte frases como: ‘esta vida ya no tiene sentido’. Un primer paso es comenzar a hablar de esto. Eliminar el estigma, reconocer el problema y abordar el tema. También hay que invertir en prevención, una prevención que apunte a la reeducación. El problema es que por cada persona que muere, 20 más lo están intentando.

“Son un factor predisponente. La pandemia y las medidas de mitigación tomadas alrededor del planeta han hecho que mucha gente se vea abocada a transitar por síntomas más agudos de ansiedad y depresión, es lo que hay que prevenir. Mucha gente perdió la identidad de futuro o la sensación de seguridad y certeza, y en esas condiciones se exacerban las ideas erráticas. La mayor parte de la gente que intenta suicidarse lo hace porque el sentido de su vida depende del sueldo que gana, de quién lo quiere o ya no lo ama, de cuánta gente lo sigue o lo acepta. La persona que tiene que darle sentido a la vida eres tú; el sentido es de auto pertenencia, de autoestima”, dijo el psicólogo Jorge Luis Escobar al diario “ElComercio”.

El mundo

Aproximadamente 800 mil personas mueren cada año en el mundo por esta causa, y muchísimas más se hospitalizan por intentos suicidas. En Chile, la tasa de suicidio ha experimentado un crecimiento constante, especialmente entre mujeres y adolescentes, al punto que lo convierte en uno de los países con la mayor tasa de muertes en Latinoamérica por esta causa.

En México, el personal del Metro ha evitado el suicidio de 51 personas en lo que va del 2020, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC). En el boletín expresan que de agosto de 2016 a la fecha se han contenido 410 intentos de suicido en las estaciones del Metro, de los cuales 145 intentos se registraron en 2019.

Mientras que en España fue presentado hace dos semanas un portal llamado “Esmivida.org” el cual servirá de enlace con jóvenes de 15 a 29 años, una franja en la que el suicido es la tercera causa de muerte en ese país.

Lo que más les afecta a las personas en riesgo suicida es la discriminación que sufren por los demás, especialmente por sus más cercanos. Por ellos es importante crear conciencia en la población que las personas con desórdenes mentales requieren de una mayor comprensión, paciencia y especialmente cariño.

