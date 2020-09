Así de bueno canta, Orlando Liñán cuando deja de ser Diomedes Díaz (Videos)

septiembre 11, 2020 - 9:58 am

Definitivamente, Orlando Liñán es el actor del momento. La serie o novela retransmitida por RCN en Colombia y Televen en Venezuela, tiene a las familias de ambos países pegados a la TV en el horario estelar.

En Colombia un poco mas avanzada, sin embargo, cada vez los seguidores del artista se suman gracias a un buen tino en el manejo de las redes sociales del artista, sobretodo, en su cuenta de Instagram donde responde preguntas e intercambia con sus admiradoras y admiradores.

Pero, Liñán es un buen cantante cuando se sacude del cuerpo el espíritu de Diomedes Díaz que lo tiene poseído y comienza a ser él mismo.

Como cantante recibe las mejores críticas. Sobre Liñán el portal https://www.elvallenato.com/ reseña:

El artista Orlando Liñán sigue consolidándose en el año 2019 y con el lanzamiento de su álbum ‘Edición Especial’, al lado de su acordeonero Mirito Castro, entregan la mejor sorpresa musical al mundo vallenato.

La producción salió al mercado el 4 de octubre con 12 selectas canciones para complacer ese gusto exigente de los amantes del buen vallenato.

La producción musical fue muy bien concebida con temas alegres, románticos y parranderos, de compositores nuevos y conocidos, presentando así un álbum variado con el estilo del vallenato latino del ‘Timbre Original’, Orlando Liñán y el creativo acordeón de Mirito Castro.

Los artistas lanzaron el primer sencillo ‘Vamos a beber’, con la mejor aceptación y abanderando la preferencia del público para ser la canción bailable del fin de año. Con el álbum en el mercado, la canción ‘Edición especial’, que le da título al trabajo discográfico, se convierte en otro éxito que enamora a la gente por su contenido romántico y esa magistral interpretación.

Orlando Liñán afirma que “este es el mejor álbum de mi carrera artística porque aquí se conjugan mi experiencia, madurez y profesionalismo. Es un trabajo que tiene obras para todos los gustos y con mi estilo del vallenato latino”.

El compacto se realizó en los estudios de Rolando Ochoa en Valledupar, con la producción de Brith Amador y Erick Martínez, contando con el apoyo de Mirito Castro y el compositor ‘Cabe’ Solano.

‘Edición Especial, es un álbum con un sentido muy popular, porque yo soy un artista del pueblo”, puntualizó Orlando Liñán.

La producción salió con la compañía Codiscos y está disponible en todas las plataformas digitales.

‘Edición Especial’ traerá las siguientes canciones:

1. Vamos a beber – Fernando Gómez

2. Edición Especial – Yin López

3. Badaboom – Jhon Gonzales

4. No me pidas que vuelva – Carlos Mario Parra

5. Ni me va ni me viene – José Rafael El Cabe Solano

6. Se acabó tu tiempo – Roland Valbuena Jr.

7. Soñé contigo – Orlando Liñán

8. Te llamo en temple – Robby Oñate

9. Universo de besos – José Alfonso El Chiche Maestre

10. Mujer Bonita – Fabián Junior Hernández

11. Cógela Suave – Jorge Adel Iguarán

12. Coincidencia – Jesús Medina y Orlando Liñán – Feat – Orlando Liñán y Kimberly Reyes

*Una carrera exitosa*

El joven cantante y actor, Orlando Liñán, sigue consolidando su carrera, tras su brillante actuación en la novela de Diomedes Díaz y el rotundo éxito de su álbum ‘Agradecido’ que contiene la canción ‘La Chacha’, elegida por el periódico El Heraldo, como el Mejor tema del Carnaval de Barraquilla.

Orlando Liñán fue elegido en 2016 como el Mejor Protagonista Masculino en los Premios TV y Novelas y Mejor Actor Principal de los Premios India Catalina, por su destacado desempeño en la novela de Diomedes Díaz.

“Estos premios son un reconocimiento a tanta disciplina que durante año y medio de grabación tuvimos con todos mis compañeros. Es mi primera novela y primer papel protagónico; esto es para mí como un Premio Óscar”, dijo Orlando Liñán.

“La experiencia de la novela fue muy bonita; fueron como 140 capítulos. Vivimos la historia real de Diomedes Díaz. El cariño de los niños y de toda la gente, fue lo más maravilloso”, explica.

Enfatiza “que de la vida de Diomedes Díaz aprendí muchas cosas: su humildad, su nobleza y esa perseverancia de lograr lo que uno quiere cuando tienen metas. Eso es inolvidable”.

Esta producción televisiva que ocupó el primer lugar de sintonía en Colombia, también marcó un buen rating en la teleaudiencia de Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Panamá y Ecuador.

Una vez finalizada su actuación en la telenovela de Diomedes Díaz, el talentoso Orlando Liñán se enfocó de lleno a la producción de su álbum titulado ‘Agradecido’ al lado del acordeonero Romario Munive.

Este álbum, el mayor impacto a finales del año pasado, se posesionó de una con su éxito ‘La Chacha’ una pegajosa canción de la autoría de Diego Daza, elegido el compositor del año 2016 por los medios de comunicación de la farándula vallenata.

Orlando Liñán, con su canto ha sido artista estelar de las principales fiestas de Colombia y ha llegado a los más importantes escenarios de países como Venezuela, Panamá, España, Italia, Inglaterra y Francia, dejando la más grata impresión por su talento, carisma y entrega total con un público del cual se siente ‘Agradecido’.

‘Agradecido’ – Repertorio Musical

1. DE FRENTE CONTIGO (DAGO OROZCO)

2. EL COMEJEN ( CARLOS AMARIS)

3. POR MI PROPIA CULPA (ALBERTO “TICO” MERCADO)

4. LA CHACHA (DIEGO DAZA)

5. DOY TODO (ALEJANDRO SARMIENTO)

6. ADIÓS A LAS PARRANDAS (NEIL PERTUZ)

7. LOCURA DE AMOR (DANIEL SALINAS)

8. MIL PENAS (SERGIO LUIS RODRÍGUEZ)

9. EL LIO (OMAR GELES)

10. YA CAYO (ORLANDO LIÑAN)

11. TARDE (DAIMER SIERRA)

12. LOCURA DE AMOR (ft ELVIS CRESPO) “DANIEL SALINAS Y ELVIS CRESPO”

13. BONUS TRACK “TE CONQUISTO” (ORLANDO LIÑAN)

La carrera de Orlando Liñán, quien abandera esa nueva vertiente del vallenato latino, sigue cosechando éxitos, mostrando esa madurez profesional, una organización musical que crece y un público orlandista que se expande por Colombia y traspasa fronteras, registrando en cada escenario la satisfacción de la gente por sus espectaculares conciertos.