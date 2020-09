Artistas se refugian en las redes sociales para mantenerse activos

septiembre 7, 2020 - 11:06 am

Ante el cambio de vida en el mundo por la llegada de la pandemia, artistas del mundo del espectáculo de gran trayectoria y que movían grandes masas en un escenario se vieron en la necesidad de recurrir a la redes sociales para sobrevivir y mantenerse activos.

Y es que las redes sociales se han convertido en una herramienta imprescindible para cualquiera, sin ellas, el mundo simplemente iría con más lentitud.

Estrellas de la talla de José Luis Rodríguez «El Puma» quien era exclusivo en los escenarios ahora es experto en live, las redes se han convertido en su mejor arma para mantenerse y seguir brillando como artista.

El gaitero zuliano Ricardo Cepeda es otro que se destacaba y de debía al público presencial y lograba llenazos en cada presentación, El Colosal tuvo que acoplarse y acostumbrarse desde su residencia en Huston, Estados Unidos a las redes sociales y a la nuevas tecnologías. Cepeda transmite su programa de radio por internet, tiene un canal de YouToBe para estar en contacto con sus miles de seguidores.

Argenis Carruyo es otro de los artistas que tuvo que plegarse a las redes sociales y hacer uso de ellas, para muestra basta con entrar en su Instagram para darse cuenta el uso perfecto que le da, Carruyo postea cada paso que da en su carrera y los seguidores le apoyan como si estuviera en un escenario.

Ana Torroja, exvocalista del legendario grupo Mecano dijo en una entrevista que estaba negada a utilizar las redes sociales, pero que finalmente terminó aceptándolas y utilizándolas para no dejar morir su carrera, incluso ha hecho conciertos a través de Facebook y confesó que ha sido un éxito.

Alejandro Fernández El Portillo, confesó que le gustan poco las redes sociales y que casi no las utiliza, pero debido a sus escándalos ha tenido que hacer uso de ellas para defenderse y vaya que le han sido bastante útiles.

Otros famosos que se niegan a usarlas

De acuerdo a un reporte que realizó la BBC Mundo artistas de la talla de:

Angelina Jolie: La actriz siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de su vida privada.

Brad Pitt: El guapo actor, al igual que su exmujer, Angelina Jolie, no es partidario de las redes sociales.

Jennifer Aniston. La intérprete siempre ha confesado ser una enemiga de las redes sociales y no las utiliza para nada. Aniston trata de exponerse lo menos posible en público. De hecho, aseguró que nunca se abriría una cuenta personal ni expondría su intimidad.

Bradley Cooper : También rechaza el uso de ellas, siendo este un gran reto en estos tiempos de pandemia y confinamiento.

Sandra Bullock: La actriz es muy querida por su público y cuenta con muchos fans. Sin embargo, no quiere ser usuaria de ninguna red social, pues expone que la vida que se expone en estos espacios virtuales no se corresponde con la realidad: «Las redes sociales no son una representación de nuestras vidas reales».

Daniel Radcliffe: El actor confesó que los famosos que usan redes sociales pierden su privacidad al completo. Por ello, Radcliffe decidió mantenerse al margen de estos espacios virtuales. «Si vas a Twitter y dices a todo el mundo lo que estás haciendo en cada momento y luego vas a pedir una vida privada, nadie te va a tomar en serio».

Otros artistas por el contrario han sabido utilizarlas a su favor y hoy día son los más populares con millones de seguidores en todo el mundo, pero a cambio llevan la pesada cruz de exponer su intimidad.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día