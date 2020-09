Aplazan hasta marzo del 2021 las eliminatorias de Concacaf

septiembre 8, 2020 - 2:05 pm

El inicio de las eliminatorias de clasificación de América del Norte, Central y el Caribe para la Copa del Mundo de fútbol de Catar-2022 fueron pospuestas de octubre a marzo a causa de la pandemia de coronavirus, anunció el martes Concacaf.

«Concacaf y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021», reportó la Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

«Muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión», explicó el organismo en un comunicado.

«Además, varios países de la confederación han aplicado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena que dificultarían enormemente la disputa de partidos internacionales por parte de 30 selecciones nacionales», señaló.

El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, ya había avanzado la semana pasada que era «probable» que la clasificatoria se aplazara a marzo.

