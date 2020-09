Antetokounmpo se retira lesionado del crucial partido de Bucks ante Heat

septiembre 6, 2020 - 5:38 pm

Giannis Antetokounmpo sufrió este domingo 6 de septiembre un esguince de tobillo durante el crucial cuarto partido entre sus Milwaukee Bucks y los Miami Heat y no regresará a la cancha, confirmó su equipo.

«Antetokounmpo sufrió un esguince en el tobillo derecho y está fuera del juego», dijeron los Bucks a través de su cuenta en Twitter en referencia al alcance de la lesión del griego.

La pérdida del actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA es un gran golpe para los Bucks, que van 3-0 por debajo en esta semifinal de la Conferencia Este y que serán eliminados si pierden este domingo 6.

Giannis, que fue duda hasta el último momento por problemas en el tobillo, sufrió el esguince a mediados del segundo cuarto al intentar capturar un rebote.

Giannis Antetokounmpo suffered a right ankle sprain and is out for the game. pic.twitter.com/Q8aEa0vTOY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 6, 2020