Andy Murray estará en el Roland Garros con una «wild card»

septiembre 15, 2020 - 3:03 pm

El británico Andy Murray recibió el lunes 14 de septiembre una «wild card» para participar en el Roland Garros, que se llevará a cabo entre el 27 de septiembre y el 11 de octubre.

El exnúmero uno del mundo fue el único de los ocho tenistas invitados al cuadro principal del Grand Slam que no es originario de Francia.

Murray también recibió una invitación para el U.S. Open, luego de sufrir lesiones en la cadera y la pierna, que lo desplomaron hasta el sitio 129 del escalafón mundial.

En Nueva York avanzó dos rondas y ascendió al puesto 110, pero aún por debajo de los estándares del Roland Garros al momento de publicar su lista de participantes en el cuadro principal.

Entre las mujeres, la búlgara Tsvetana Pironkova y la canadiense Eugenie Bouchard fueron las únicas jugadoras no originarias de Francia en ser invitadas al torneo.

Which players will benefit from wild cards to the qualifiers and to the main draw of #RolandGarros 2020?

Take a look. 👀👇

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 14, 2020