Andrés Velásquez: Venezuela está apagada y paralizada ante la falta de combustible y malos servicios

septiembre 13, 2020 - 12:32 pm

El diputado por la Causa R, Andrés Velásquez, afirmó que Venezuela está apagada y paralizada, ante la falta de combustible, servicios públicos, escasez de alimentos, entre otros, y la única salida a su juicio es salir todos a la calle a protestar.

“Un país paralizado: sin combustible, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin empleos, sin transporte, sin medicinas, sin economía, sin moneda, es el retrato vivo de la quiebra, de la ruina”, señaló en su cuenta de Twitter.

Dijo que la crisis política, económica y social no ocurrió sola. “Fue provocada por Chávez, Maduro y su banda de corruptos. No más”, advirtió.

Lea también: Tragedia en Maicao: Varios heridos tras explosión de dos camiones con combustible que serían traídos a Venezuela (+Videos)

“Si los que no tienen comida, los que no tienen agua, los que no tienen gas, el que le falta gasolina, el desempleado, el que no tiene medicinas, el que está sin transporte, si todos a una sola voz, ocupáramos decididos las calles de todo el país, resolveríamos”, manifestó.

Venezuela apagada. Si los que no tienen comida, los que no tienen agua, los que no tienen gas, el que le falta gasolina, el desempleado, el que no tiene medicinas, el que está sin transporte, si todos a una sólo voz, ocupáramos decididos las calles de todo el país, resolveríamos — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) September 12, 2020

Un país paralizado: sin combustible, sin electricidad, sin agua, sin gas, sin empleos, sin transporte, sin medicinas, sin economía, sin moneda, es el retrato vivo de la quiebra, de la ruina. Esto no sucedió solo. Fue provocado por Chávez, Maduro y su banda de corruptos. NO MAS. — Andres Velasquez (@AndresVelasqz) September 12, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de El Nacional