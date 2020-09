Alexey Lutsenko ganó sobrado la sexta etapa del Tour de Francia

septiembre 3, 2020 - 12:22 pm

Un kazajo en lo más alto del monte Aigoual: Alexey Lutsenko (Astana) conquistó este jueves al término de una larga escapada la sexta etapa del Tour de Francia, mientras que el británico Adam Yates (Mitchelton) conservó el maillot amarillo.

En una etapa de 191 kilómetros de recorrido entre Le Teil y el Mont Aigoual, los favoritos se mantuvieron a la expectativa, un ‘statu quo’ que benefició a Adam Yates, quien vivirá el viernes entre Millau y Lavaur (168 km) su segundo día consecutivo de amarillo.

A una altitud de 1.560 metros, los hombres fuertes del pelotón llegaron agrupados por detrás del francés Alaphilippe, despojado la víspera del maillot amarillo por recibir un avituallamiento en los últimos 20 kilómetros de etapa, todos ellos a unos tres minutos de Lutsenko.

El español Jesús Herrada fue el segundo en llegar a meta, a menos de un minuto del ganador del día. Y por delante del belga Greg Van Avermaet y del estadounidense Neilson Powless, más allá de los dos minutos.

Lutsenko, campeón del mundo Sub-23 en 2012, logró su primera victoria de etapa en el Tour, en su quinta presencia en la ronda gala.

El corredor protegido de Alexandre Vinokourov, el jefe de la formación kazaja, ya había ganado una etapa de la Vuelta a España en 2017.

Lutsenko sucede así a su mentor, que era hasta la fecha el único corredor kazajo con una victoria de etapa en el Tour. Esta victoria llega diez años después del último triunfo de ‘Vino’, quien dos años después lograría el oro olímpico en el crepúsculo de su carrera.

Bajo un sol veraniego, un grupo de ocho corredores (Roche, Herrada, Cavagna, Van Avermaet, Powless, Boasson Hagen, Oss, Lutsenko) formado en la parte inicial, llegó a contar con hasta seis minutos de ventaja.

Pero la diferencia era de solo 2 minutos y 40 segundo a pies del col de La Lusette después de una aceleración del Ineos del colombiano Egan Bernal.

Para llevarse la etapa, Lutsenko dejó atrás a su último compañero de aventura, el prometedor estadounidense Neilson Powless (24 años), a 4 kilómetros de la cumbre de La Lusette, a menos de 16 kilómetros para meta.

