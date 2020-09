¡Activarnos hasta vencer! (Juan Pablo Guanipa)

septiembre 28, 2020 - 2:38 pm

La tragedia venezolana es producto de la peor agresión que hayamos recibido los venezolanos de una dictadura como la madurista. Estamos claros en que sacar a Nicolás Maduro es lo que más anhelamos y en eso debemos enfocarnos. Para lograrlo debemos estar unidos. La unidad es exigida por los ciudadanos, necesaria frente al sector militar y ante una comunidad internacional que siempre nos recuerda que sin unidad no hay fuerza, sin fuerza no podemos ejercer presión y sin presión no lograremos el cambio político.

Este es momento de liderazgo colectivo. No es momento de cerrarnos en abrazar tesis de salidas que se convierten en fines en sí mismos. Es cierto que algunos piensan que la solución es una intervención militar extranjera; otros consideran que debemos ir a cualquier elección, sin condiciones, porque ese sería un evento para movilizarnos; otros plantean pronunciamiento y acción militar; otros rebelión civil; otros negociación para ir a procesos electorales con condiciones. La idea es no dividirnos por eso, sino asumir una estrategia múltiple que nos permita desarrollar cada uno de esos tableros y, cuando alguno cobre fuerza, lo acompañamos sin complejos. La clave para avanzar es la presión interna. Incrementarla va a servir para darle fuerza a cualquiera de esos tableros.

Salir a la calle, en las actuales circunstancias, no es fácil: Hay baja confianza de los ciudadanos en la dirigencia democrática, no hemos logrado el objetivo, hemos generado sobre expectativas, hemos cometido errores y eso la gente lo cobra; estamos en nivel sobrevivencia, la gente concentra su tiempo y su esfuerzo en subsistir; hay miedo a la represión, la dictadura muestra los dientes para obligarnos a una “paz” que ellos ven como resignación y entrega; pensamos que si saliendo a la calle no vamos a sacar a Maduro, decidimos no arriesgarnos; el Covid-19 es una realidad agravada por las mentiras de la dictadura sobre contagios, fallecimiento e infraestructura de atención. Tenemos que atender, enfrentar y vencer estas circunstancias para incrementar la presión interna.

Es nuestra responsabilidad organizarnos en Comandos por la Libertad y Elecciones Libres. Como tareas inmediatas proponemos: Deslegitimar nacional e internacionalmente la farsa del 6D; seguir luchando por condiciones electorales para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables; organizar la Consulta Popular; difundir el contenido del demoledor informe de la Misión de Verificación de Hechos del Comité de DDHH de la ONU; Impulsar, organizar y acompañar la protesta pacífica.

Como actividades concretas en unidad proponemos casas x casa, micro reuniones, asambleas, tomas de esquinas, tomando las medidas de bioseguridad.

Para las protestas pacíficas, que son un derecho constitucional, debemos prepararnos. Ya hemos visto cómo la ciudadanía ha salido espontáneamente a ejercer su derecho al pataleo. La imposibilidad de comprar alimentos por el bajo poder adquisitivo y la pulverización de la moneda, la destrucción de los servicios públicos, la ausencia de gasolina y, en general, toda la tragedia que vivimos los venezolanos, justifica el ejercicio de este derecho. Como la dictadura quiere impedir que salgamos y nos quiere reprimir, debemos hacer protestas focalizadas, evitar la identificación partidista y no hacer visible ningún liderazgo. Toda la comunidad es líder de la protesta. Todos mostramos nuestro protagonismo. Sabemos que vamos a correr riesgos, pero debemos disminuirlos con actitudes inteligentes y prácticas.

Los ciudadanos hemos hecho todo lo necesario para alcanzar un objetivo que no hemos logrado. Así que debemos ser insistentes, persistentes, constantes hasta vencer. Tengo la convicción de que vamos a lograr salir de esto y vamos a lograr la Venezuela de la democracia, la libertad y las oportunidades. No hay dictadura que pueda con la decisión de lucha de un pueblo que tiene a la democracia en su sangre, en su mente y en su corazón. Sigamos adelante en el objetivo de la liberación para luego dedicarnos a la transformación de nuestro gran país. ¡Todos somos responsables!

Juan Pablo Guanipa