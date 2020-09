Abrams: María Corina Machado propone un plan B surrealista que no es una respuesta sensata a lo que necesitan los venezolanos

septiembre 1, 2020 - 7:36 am

Elliott Abrams, enviado especial de estados Unidos para Venezuela, catalogó de surrealista la propuesta de María Corina Machado de una plan B, que a su juicio no da respuesta a lo que los venezolanos necesitan.

“La oposición está debatiendo sobre qué hacer. Esa es una decisión que los líderes políticos necesitan tomar. No estamos tratando de imponer una fórmula”. Así lo aseguró este lunes Eliott Abrams, en una entrevista para NTN24

Abrams se refirió a la propuesta de María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, y aseguró que es un plan B surrealista. “María Corina es libre de decir lo que quiera. Vive en un realismo mágico y está haciendo un llamado a un plan B, no creo que eso sea una respuesta sensata a lo que la gente necesita. Hay que empezar desde las bases con los venezolanos”, Afirmó el representante diplomático.

El funcionario estadounidense resaltó que la comunidad internacional continúa apoyando a los venezolanos. Sostuvo que la oposición debe organizar a los ciudadanos para impulsar un cambio político con el apoyo del mundo. “La tarea es muy dura. Muchos países alrededor del mundo han enfrentado situación similar a la de Venezuela. El consejo que le puedo dar es que traten de mantener a la oposición unida. Sepan que las democracias del mundo no van a titubear para darles apoyo”.

También indicó que no reconocerán las elecciones convocadas para el 6 de diciembre por el gobierno de Nicolás Maduro. “Lo que tenemos que hacer es escuchar al Grupo de Lima y al Grupo Internacional de Contacto. Es obvio que esto no es una elección libre y por eso hay que demostrar que ninguna democracia la va a reconocer. La oposición está debatiendo sobre qué hacer. Esa es una decisión que los líderes políticos necesitan tomar. No estamos tratando de imponer una fórmula”.

Con información de El Nacional