Abrams advierte que no es suficiente aplazar las parlamentarias en Venezuela

Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, expresó el miércoles su preocupación por la posibilidad de que Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, acepte enviar observadores a las elecciones legislativas en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro acepte aplazarlas.

“El aplazamiento no es suficiente. Las condiciones electorales deben cambiar. Me preocupa que haya un pacto en que la UE diga que tal vez enviará observadores a unas elecciones si se aplazan las de diciembre mediante un acuerdo”, dijo.

Abrams ofreció una conferencia de prensa desde Washington en la que advirtió que, de presentarse este escenario, se generaría un peligro en el camino que han recorrido para rescatar la democracia en Venezuela, reseñó el diario español ABC.

El funcionario estadounidense se refirió específicamente a que se le daría legitimidad al proceso que convocó el Consejo Nacional Electoral, designado irregularmente por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras Maduro incurre en violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias y tortura.

“Si Maduro sigue arrestando, negándose a excarcelaciones, no es probable que en la UE digan que han cometido un error y que no serán observadores en esas elecciones. No van a dar marcha atrás. Habrá una tendencia normal, humana, a minimizar o hacer la vista gorda ante los abusos para poder mantener vivo ese acuerdo que habrán alcanzado”, agregó.

Reunión del Grupo de Contacto

Borrell convocó para este mismo jueves una reunión de ministros de Exteriores de los países que conforman el Grupo Internacional de Contacto para tratar las legislativas fijadas para el 6 de diciembre. Su sucesora al frente del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Arancha González, dijo recientemente que si hay espacio, por pequeño que sea, para que se celebren elecciones con condiciones democráticas España lo apoyará.

“Creo que la UE debería decir en la reunión del Grupo de Contacto, y en sus otras manifestaciones, que los plazos son solo uno de los factores, y que es necesario que estas elecciones cumplan una serie de requisitos, una serie de condiciones que son las mismas para que haya unas elecciones en Europa. Las mismas condiciones para unas elecciones libres en Europa deberían aplicarse a unas elecciones en Venezuela. Los venezolanos merecen unas elecciones libres, las mismas que merecen los europeos”, dijo Abrams.

