Rashel Díaz habla del pasado de drogas de su esposo y cómo lo superaron con amor

septiembre 28, 2020 - 9:50 am

«Lo mandé a volar. Le dije, ‘no, si esto es lo que tú decides, igual no te critico, eres dueño de tu vida y puedes elegir, pero yo no quiero eso ni alrededor mío ni alrededor de mis hijos'», reconoció la cubana en un fuerte testimonio en su conferencia Amor entre tres de hace un año en República Dominicana.

La pareja estuvo entonces separada durante dos meses. Carlos tenía que elegir entre el amor de su chica o esa sustancia que no le hacía bien. Lo tuvo claro. «Regresó y me dijo: ‘nada es más importante que mi relación contigo, yo eso lo voy a abandonar, nunca más voy a fumar'», explicó Rashel, en aquel entonces hecha un mar de dudas pues no sabía si creerle o no.