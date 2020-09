3 de septiembre: El día que perdimos al Orfeón Universitario y su director, Vinicio Adames

septiembre 3, 2020 - 12:11 am

El de septiembre de 1976 en las islas Azores, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana se estrella con 68 personas a bordo (el Orfeón Universitario y la tripulación). El hecho será conocido como la Tragedia de las Azores.

La Tragedia de Las Azores​ o Tragedia del Orfeón Universitario, como fue conominado por la prensa entonces,​ fue un accidente ocurrido el 3 de septiembre de 1976 cuando un avión Lockheed C-130H Hercules de la Fuerza Aérea Venezolana se estrelló contra una colina justo fuera de la pista del Aeropuerto de Lajes en la Isla Terceira del Archipiélago de las Azores, mientras realizaba maniobras de aproximación bajo una lluvia intensa, asociada al huracán Emmy. El Hércules transportaba a miembros del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela a Barcelona (España) para su participación en un evento coral.

La aeronave siniestrada era un Lockheed C-130H Hercules con registro FAV-7772, numero de serie 4408, propiedad de la Fuerza Aérea Venezolana. Tenia cinco años de operaciones en el pais y estaba asignado al Grupo Aéreo de Transporte N°6.3​

El motivo del viaje del Orfeón Universitario, era dirigirse a Barcelona, España, al Festival Internacional del Canto Coral, a iniciarse el día 4 de septiembre de 1976, invitación recibida dos años antes. El costo total del pasaje con la aerolínea bandera VIASA ascendía a la suma de 300 mil bolívares y la Universidad Central de Venezuela no contaba con dichos recursos. El número total de miembros del Orfeón era de unas 62 personas, lo que resultaba en un costo por pasaje de entre Bs 4.850 y Bs 5.000.

Ante la imposibilidad de costear el viaje, los orfeonistas, con el visto bueno de su director Vinicio Adames, se organizaron en una comisión, y a través del representante de la Federación de Centros Universitarios, en reunión con el Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, solicitaron el apoyo de la Fuerza Aérea Venezolana, quien ofreció un avión de la FAV, un transporte Lockheed C-130H Hercules, para volar hasta Europa. No era la primera vez que la FAV apoyaba al Orfeón Universitario en una gira, cosa que ya había sucedió en 1959, además que era una ruta de uso habitual para la reposta de refacciones del parque aeromotor militar de la época.

El vuelo

El Grupo Aéreo de Transporte Nro. 6 recibe la orden para la programación de un vuelo a Europa en el cual irían como pasajeros los integrantes del Orfeón Universitario a finales de Agosto de 1976. Al solicitar los reportes meteorológicos se enteran que hay una tormenta tropical estacionada sobre las Azores y que el aeropuerto de Lajes (escala obligatoria del traslado) estaba cerrado. Esto obligó a suspender varias veces el vuelo. Mas, por presión del director del Orfeón hacia el rector de la Universidad y el Presidente de la República, la Fuerza Aérea Venezolana (en busca de una solución a la situación) traza una ruta con escala en la Base Aérea Naval norteamericana Bermuda, hoy Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en la isla Saint David, de Las Bermudas. De alli se proseguía hacia Las Azores, a 1.866 millas náuticas de distancia. Desde Las Azores irían hasta Barcelona, a 1.347 millas náuticas. Desde allí el C-130H de la FAV proseguiría su vuelo a Francia y a Inglaterra, en donde dejarían a otros de sus pasajeros, el Coronel Alfredo Ramírez G., agregado aeronáutico en Londres, junto con su esposa e hijo. En caso de no poder llegar a la Azores el aeropuerto alterno sería el Aeropuerto de Lisboa, situado a 841 millas náuticas de Lajes, para un total de 2.707 millas náuticas desde Las Bermudas. El vuelo sería realizado por 2 tripulaciones completas, de 5 miembros cada una.

El Hercules sale de Maiquetía a la Base Libertador, en Palo Negro, Edo. Aragua, para un toque técnico, y desde allí prosiguió tal como había sido planificado a Las Bermudas. Al arribar a Las Bermudas, se procedió al abastecimiento de combustible, al registro del plan de vuelo y a la solicitud del pronóstico meteorológico, el cual informaba que la tormenta continuaba y que a la hora de llegada a Lajes el aeropuerto estaría bajo mínimos. Esto llevó a la decisión de comenzar a distribuir al personal de tripulantes y pasajeros en los alojamientos disponibles en la base y en las residencias ubicadas en los alrededores de la misma. Poco antes de finalizar la distribución el personal de la base aérea le comunica a los pilotos del C-130H que, de acuerdo a un reporte recibido, a la hora de llegada del vuelo a Las Azores la pista iba a estar despejada. Con esta nueva información se procede a recoger al personal, despegando desde la Base Aérea Naval Bermuda.

Nueve horas más tarde, al arribar a la Isla Terceira, se enfrentan con condiciones adversas: cero visibilidad y la base bajo mínimos. Segun la prensa de la epoca, al comunicarse los pilotos con la torre de control les responde un soldado portugués que no sabe ingles. Al tercer intento de aterrizar la aeronave se estrellan a 200 metros de la pista. No hubo explosión ya que no había combustible en los tanques, pero por lo violento del impacto no hubo supervivientes.

José Vinicio Adames Piñero (Barquisimeto, Lara, 1 de marzo de 19271​ – Islas Azores, Portugal, 3 de septiembre de 19762​) fue un músico y director de coroy orquesta venezolano.

Biografía

Ingresó a la Academia de Música Santa Cecilia, donde estudió piano y vocalización. En el Bachillerato (1948) fundó el Conjunto Coral Lisandro Alvarado.

Luego de graduarse, viajó a Caracas para estudiar odontología en la Universidad Central de Venezuela, donde se convierte en solista del Orfeón Universitario. El primer concierto de este prestigioso Orfeón (segunda etapa) lo dirige Adames el 14 de agosto de 1958. A la par de sus estudios trabajaba con el Orfeón Miranda de Los Teques, con el que se presentó en 30 conciertos. También creó el coro de la Escuela Normal Eulalia Buroz de Los Teques.

En 1965, logró que el Orfeón Universitario participara en el Primer Festival Mundial de Coros Universitarios, llevado a cabo en el Lincoln Center de Nueva York. Dos años más tarde, el Gobierno norteamericano le dio una beca para hacer un curso de dirección con Robert Shaw en la Universidad de Oakland, Míchigan.

Dirigió la Orquesta de Cámara de la Universidad Central de Venezuela, la Orquesta de Cámara de la Universidad de Carabobo, la Orquesta Sinfónica de Panamá, la Orquesta de Cámara Metropolitana de Caracas, la Coral Shell, la Coral del Seguro Social, de la Escuela Industrial, del Instituto Antonio José de Sucre y el Grupo Coral Metropolitano que fundó en 1969.

La Coral del Banco Central de Venezuela, que posteriormente recibió el nombre de Orfeón Vinicio Adames, también estuvo a su cargo. Con esta agrupación grabó un disco de música popular y folklórica venezolana en 1973.

Muere el 3 de septiembre de 1976, junto con los miembros del Orfeón Universitario, cuando el avión en el que viajaban hacia Barcelona para realizar una actuación se estrelló en el Aeropuerto de Lajes, de las Islas Azores. Luego de su muerte, se crearon y renombraron diversos coros en su honor. Un parque del Estado Miranda lleva su nombre.

