Zlatan Ibrahimovic seguirá un año más con el Milan

agosto 31, 2020 - 6:05 pm

Zlatan Ibrahimovic, a punto de cumplir 39 años, renueva por una temporada su contrato con el Milan, anunció este lunes el club italiano, al que la estrella sueca regresó en enero.

«Hoy Zlatan Ibrahimovic se reunió con sus compañeros y su entrenador Stefano Pioli en el centro deportivo de Milanello, donde participó en su primera sesión de entrenamiento», señaló el club.

‘Ibra’, cuya renovación era casi un hecho tras sus mensajes en las redes sociales en los últimos días, queda ligado a los Rossoneri hasta el 30 de junio de 2021.

Según la prensa italiana, el Milan y la estrella se pusieron de acuerdo para que juegue un año con un salario de 7 millones de euros (8,35 millones de dólares).

Ibrahimovic había comentado en las redes sociales durante la jornada que recuperaría el número 11 de su primer paso por el Milan, entre 2010 y 2012, en lugar del 21 que tomó en enero.

«Desde hace seis meses hemos logrado grandes cosas pero no hemos ganado nada. Hoy tengo la posibilidad de estar aquí desde el principio, hay que continuar y hacer lo mismo», señaló el sueco el domingo en las redes sociales.

Ibrahimovic es «nuestra prioridad», había asegurado el martes pasado el director técnico del AC Milan, Paolo Maldini.

‘Ibra’ llegó a Milán a finales de diciembre de 2019 para seis meses tras dejar Los Angeles Galaxy, con un salario de 3,5 millones de euros (4,18 millones de dólares) y opción a otro año.

Puedes leer: Rakitic regresa al Sevilla tras seis temporadas exitosas con el Barcelona

Desde su vuelta a Lombardía, el exjugador del FC Barcelona tuvo un impacto positivo en un equipo en dificultades, anotando 11 goles en 20 partidos de Serie A y Copa de Italia.

El objetivo del Milan es volver a la Liga de Campeones, una competición que han ganado en siete ocasiones pero que no disputan desde 2014.

"My objective is to always win." @Ibra_official has spoken 🗣️

"Il mio obiettivo è vincere sempre".

Firmato, Zlatan Ibrahimović 🔏#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/CC9fekDKye

— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020