Yulimar Rojas se colgó la de oro en Mónaco en el Meeting Herculis

La venezolana Yulimar Rojas ganó este viernes la medalla de oro en el salto triple en Mónaco en el Meeting Herculis de la Liga de Diamante.

Rojas conquistó el primer lugar de la competencia tras conseguir un salto de 14,27 metros en el estadio Louis II de Mónaco. La criolla solo pudo completar dos de sus seis intentos.

La caraqueña no tuvo su mejor presentación, sin embargo pudo quedarse con el triunfo. En el segundo salto logró 14,04 metros, mientras que en el cuarto intento sumó casi 14,30 metros.

La multicampeona del mundo de triple salto quedó a seis centímetros de romper el récord de la Catherine Ibarguen, quien tiene posee la mejor marca en el Meeting Herculis con su 15.31 metros en 2014.

La búlgara Gabriela Petrova, con un salto de 14.18, y la portuguesa Patricia Mamona (14.08m) acompañaron a la criolla en el podio.

Con su triunfo en Mónaco, Yulimar Rojas celebra nuevamente una alegría en su carrera un 14 de septiembre, fecha donde hace cuatro años se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

