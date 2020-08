WSJ: AT&T evalúa vender DirecTV por menos de 20.000 millones de dólares

agosto 31, 2020 - 9:51 am

AT&T Inc. está dando una nueva mirada a su negocio de DirecTV. El gigante de las telecomunicaciones y sus asesores de Goldman Sachs Group Inc. GS-1,16% han estado en conversaciones con pretendientes de capital privado sobre la unidad de televisión por satélite, informó The Wall Street Journal.

Los posibles postores incluyen Apollo Global Management Inc., APO que había expresado interés el año pasado, y Platinum Equity, dijeron las fuentes citadas por el diario estadounidense.

El proceso se encuentra en una etapa inicial y no está claro qué forma tomaría cualquier acuerdo, o si lo habrá. Es posible que algunos de los pretendientes se unan o presenten propuestas conjuntas. Otros inversores a los que se contactó han decidido no realizar ofertas, dijeron algunas de las personas.

AT&T está buscando vender algo más del 50% del activo, lo que permitiría al gigante de las telecomunicaciones sacar de sus libros un negocio que se ha contraído rápidamente y al mismo tiempo disfrutar de los beneficios de una red de distribución aún grande.

Cualquier acuerdo por el servicio de televisión por satélite estaría probablemente muy lejos de los 49.000 millones de dólares que AT&T pagó en 2015. La unidad de televisión de pago ha perdido millones de suscriptores en los últimos años a medida que los espectadores se cambian a servicios de entretenimiento a pedido como Netflix Inc, por lo que un acuerdo podría valorar el negocio por debajo de los 20.000 millones de dólares, dijeron algunas de las personas.

Lea también: Mira como reactivar tu decodificador de DIRECTV para disfrutar de los canales disponibles

La compra de DirecTV convirtió a AT&T en el mayor proveedor de televisión de pago de EE.UU., título que luego cedió a Comcast Corp. cuando los clientes de satélite cancelaron. En 2018, una adquisición de Time Warner de aproximadamente US$ 80 mil millones agregó a HBO, el estudio de cine de Warner Bros, y canales de cable como CNN a la cartera de AT&T.

Las últimas negociaciones sobre acuerdos fueron impulsadas por el presidente ejecutivo John Stankey, un veterano de AT&T que reemplazó en julio al antiguo jefe Randall Stephenson, quien sigue siendo presidente. Stankey ha dicho que la empresa debería centrarse más en los servicios básicos de conectividad.

El servicio de telefonía celular y la banda ancha por cable siguen siendo los motores de ganancias más grandes de AT&T y representan más de la mitad de los más de US$ 180 mil millones de ingresos anuales de la compañía. Esas unidades de telecomunicaciones han jugado un papel clave en la estabilización de las ganancias generales este año, ya que la pandemia de coronavirus agotó los ingresos en su brazo de satélites y en su división WarnerMedia.

Deshacerse de la mayoría del menguante negocio de la televisión de pago podría ofrecer un impulso de efectivo, al mismo tiempo que desencadenaría una costosa amortización para AT&T. El corte de cables ha causado el mayor daño en AT&T, que perdió 7 millones de conexiones de video en los Estados Unidos durante los últimos dos años. AT&T no desglosa los ingresos ni las ganancias de DirecTV.

Los ejecutivos dicen que la tendencia a la pérdida de clientes se ve agravada por la pandemia. Muchos bares, hoteles y aerolíneas que utilizan la transmisión por satélite están operando a una capacidad disminuida, si es que lo hacen, minando una mayor parte de los ingresos de la unidad.

El inversor activista Elliott Management Corp. libró una campaña pública el año pasado desafiando el cambio de AT&T hacia los medios y pidiendo a AT&T que considere la venta de activos. Las dos partes finalmente llegaron a una tregua, y AT&T prometió realizar una revisión estratégica de su cartera y recomprar más acciones. Elliott luego redujo su participación en la empresa.

AT&T también se comprometió a continuar recortando la deuda que acumuló al adquirir DirecTV y Time Warner durante los últimos cinco años. La compañía dijo que tenía alrededor de US$ 152 mil millones de deuda neta a fines de junio después de refinanciar a «tasas atractivas».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

The Wall Street Journal