Venus y Serena Williams se enfrentaron en el torneo de Lexington

agosto 14, 2020 - 8:35 am

La estadounidense Serena Williams superó este jueves a su hermana mayor Venus en una larga batalla de tres sets en el torneo WTA de Lexington (Kentucky), que le sirve de preparación para el Abierto de Estados Unidos a finales de mes.

Serena, que no enfrentaba a su hermana desde que la derrotó en el Abierto de Estados Unidos de 2018, ganó por 3-6, 6-3 y 6-4 después de dos horas y 20 minutos de este partido de la segunda ronda del WTA Top Seed Open de Lexington.

Tras sumar la victoria número 19 en 31 enfrentamientos con su hermana, una rivalidad que empezó hace más de dos décadas, Serena reconoció que el triunfo le sirvió para ganar confianza de cara a su participación en el Abierto de Estados Unidos a partir del 31 de agosto.

«Quería ganar esto por mi juego y mi confianza», dijo Serena, de 38 años. «Honestamente no he venido aquí para ganar (un título) por primera vez en mi carrera. Solo vine aquí para tener algunos partidos. No he tenido tanto tiempo libre desde que tuve al bebé».

Serena, quien dio luz a su primera hija en 2017, tuvo que remontar un primer set en contra que Venus, de 40 años, se llevó con cinco juegos consecutivos.

En el segundo set, la igualdad duró hasta el sexto juego, en el que Serena (9 de la WTA) logró romper el servicio de Venus (67) y llevarse con claridad la manga por 6-3, manteniendo ese impulso para imponerse en el tercer y decisivo set por 6-4.

«Ella jugó de una forma increíble», dijo Serena de Venus. «Lo está haciendo muy bien. Honestamente no sé cómo fui capaz de lograrlo al final. Ella jugó tan bien».

Las hermanas cerraron el juego con un golpe de raquetas en la red, en un guiño a la pandemia de coronavirus que obligó a suspender la temporada de la WTA durante cinco meses, hasta su reactivación la semana pasada en el torneo de Palermo.

Puedes leer: Novak Djokovic confirma su presencia en el US Open

En los cuartos de final de Lexington, Serena Williams enfrentará a la ganadora del partido entre su compatriota Shelby Rogers (116) y la canadiense Leyla Fernández (120).

Después de seis meses de inactividad por la pandemia, Serena trata de recuperar su mejor forma antes del Abierto, donde intentará igualar el récord de 24 trofeos de Grand Slam de Margaret Court.

En Nueva York, Serena no tendrá la competencia de algunas de sus más importantes rivales, como la canadiense Bianca Andreescu, quien la derrotó en la final del US Open en 2019.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP