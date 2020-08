Vanessa Senior sorprende a todos en redes con este sexy traje de baño (+foto)

agosto 1, 2020 - 8:34 pm

La reconocida comediante e influencer, Vanessa Senior, nuevamente vuelve a ser tendencia en las redes luego de que se hiciera pública una fotografía de ella con este sexy traje de baño.

Senior se encuentra de vacaciones por Europa y no se quiso quedar sin ir a la playa, pero no todo quedó ahí: encendió las redes sociales al mostrar su cuerpo en traje de baño. Los piropos no faltaron, así como tampoco las críticas.

«Esta foto la hice con los ojos abiertos. Lo juro», dijo senior en su post.

Vale recordar que la humorista se hizo viral la última vez luego de que diera a conocer su estado de ebriedad donde manifiesta su desacuerdo con la cuarentena en Barcelona, España, porque los sitios nocturnos en dicho lugar son cerrados a las 12:00 de la medianoche.

