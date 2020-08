Valtteri Bottas y Lewis Hamilton dominaron los primeros entrenamientos libres en España

agosto 14, 2020 - 2:20 pm

Los Mercedes de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton dominaron las primeras dos sesiones libres del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Bottas (Mercedes) firmó el mejor tiempo del primer ensayo en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona. El finlandés superó en 39 milésimas a su compañero de equipo, el líder del Mundial Lewis Hamilton.

El holandés Max Verstappen (Red Bull), primer piloto fuera de Mercedes en ganar una carrera en 2020, la semana pasada en Silverstone (Reino Unido), finalizó 3º a 939 milésimas. Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del alemán Sebastian Vettel siguieron a Verstappen a poco más de un segundo de Bottas.

En la segunda sesión, Hamilton, líder del Mundial, superó a Bottas en 287 milésimas y al holandés Max Verstappen (Red Bull) en 821 milésimas.

Le siguieron el Renault del australiano Daniel Ricciardo, a 985 milésimas, y el sorprendente Haas del francés Romain Grosjean, a un segundo y 250 milésimas. El primer Ferrari fue el del monegasco Charles Leclerc, sexto de la segunda sesión, a un segundo y 264 milésimas.

Este sábado se celebrará el último entrenamiento libre, y posteriormente la pole position del Gran Premio de España en la pista de Montmeló.

