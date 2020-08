Valtteri Bottas seguirá un año más con Mercedes en la F1

agosto 7, 2020 - 4:19 pm

Valtteri Bottas seguirá conduciendo con Mercedes en la Fórmula 1 en la temporada 2021.

El filandés renovó por un año con la escudaría británica, y correrá su quinto año en la máxima categoría del automovilismo.

«Estoy muy contento por continuar con Mercedes en 2021 y de poder seguir construyendo el éxito del que ya disfrutamos juntos. Gracias a todos los miembros del equipo y a la familia Mercedes por su continuo apoyo y su confianza en mí. Estoy muy orgulloso de representar a esta gran escudería y a la estrella de tres puntas en nuestro viaje juntos de nuevo este año», afirma Bottas..

🚨 Breaking 🚨

Very happy and proud to let you know that I have signed and will be racing with @MercedesAMGF1 next year 📝https://t.co/WSixuAOdXa#VB77 #F1 #NeverGiveUp pic.twitter.com/jpNmgYaY0M

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) August 6, 2020