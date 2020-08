¡Va pues! Se molestan con Sascha Fitness por su acento maracucho: «Me encanta ser de Maracaibo»

agosto 20, 2020 - 11:50 am

Sascha Barboza, mejor conocida en el mundo de las actividades físicas con el seudónimo de Sascha Fitness, rechazó los comentarios de algunos de sus seguidores, que le objetaron que en una de sus historias en Instagram y en las redes, salga a relucir su acento «maracucho».

Sascha tan divina como siempre, salió al paso a estos comentarios y dijo sentirse orgullosa de su gentilicio y de la tierra que la vio nacer.

«Marisca se te salió el maracucho», fue el comentario que dio a pie a la respuesta de la deportista fitness. «Quiero dejar claro, siento que hay un prejuicio cada vez que alguien comenta: ´se te salió el maracucho, como si fuera algo malo que a uno no se le escapó, me encanta ser de Maracaibo, zuliana, me siento orgullosa de mi acento, del cantado al hablar, no lo escondo, así que dejen de comentarlo porque es un poquito de mal gusto», puntualizó Barboza.

El mismo mensaje, y para que quedara claro fue replicado por su cuenta en Twitter, haciendo la advertencia que se abstengan de hacer ese tipo de comentarios, por lo hace con todo gusto y muy a propósito.

A quien pueda interesar…. Absténganse de hacerme esos comentarios…No “se me salió”, lo hago con gusto y a propósito✌🏼 pic.twitter.com/eVWUG7uE5x — Sascha Barboza (@SaschaFitness) August 19, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día