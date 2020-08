Usuarios de NetUno piden reembolso pues pagan un servicio que no tienen

agosto 12, 2020 - 3:24 pm

Los usuarios de NetUno de Caminos de La Lagunita III en el conjunto residencial El Rincón reportan fallas del servicio de televisión e Internet desde hace más de un año.



Con el fin de buscarle solución, a las continuas interrupciones que aquejan a los usuarios del conjunto El Rincón de la urbanización Caminos de La Lagunita lll, los residentes piden a NetUno que sean escuchados sus reclamos y exigen a esta empresa que asuma con responsabilidad y seriedad cada reporte de esta comunidad.

Lea también: El estrés se adueña de las amas de casa en Maracaibo

Los residentes aseguran que tienen más de un año en este problema en el que la señal de Internet lo disfrutan por 10 días y los otros 20 días no. Aseveran que en reiteradas oportunidades han hecho los reportes a través de las vías oficiales de la empresa, sin embargo, dicen que la empresa hace caso omiso a las denuncias.

“En algunas oportunidades los vecinos han escuchado decir a los técnicos a la central por qué le bajan señal a la zona, solucionan por unos momentos y luego se intensifica el problema. Aquí hay mucha gente de avanzada edad que está sola por que se quedaron mientras sus hijos se fueron del país para ayudarlos, y cuando esas personas intentan comunicarse al exterior es imposible porque esto es un bunker y no llega nada”, dijo Leandro Palmar uno de los afectados.

Es de recordar que en esa zona son rutinarios los problemas de señal, por lo que los usuarios explican la odisea que se vive en esa zona diariamente, cuando se interrumpe el servicio. Así es el caso de Amelia Medina, habitante de la comunidad, quien afirma que “es horrible estar aquí sin Internet, porque aquí la señal de datos de las operadoras habituales no llega muy bien y yo pago es para estar comunicada con mi hijo, que vive en otro país”.

A la queja se une Maura Rodríguez, también otra de las afectadas quien enfatizó, que “a veces nos tienen más 15 días sin Internet y televisión, pero lo que molesta es que no hacen el descuento, de esos días que no lo disfrutamos y terminamos pagando un servicio que no tenemos”, apostrofó.

Los usuarios exigen a este proveedor de televisión e Internet NetUno, no solo la indemnización de los días que no llega la señal, sino que se preste atención a los reportes que hacen los vecinos por los diferentes medios virtuales que esta empresa fomenta, y lo más importante que de una vez sea restituida de manera permanente el servicio como a los conjuntos residenciales vecinos quienes no reportan falla alguna.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día