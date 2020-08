agosto 17, 2020 - 8:14 am

Una venezolana parió en un taxi en Colombia. Así narra la historia el periodista James Andrés Almanza para La FM.Com:

Era un día común de trabajo para Fabián Andrés Pérez, un hombre de 32 que ha dedicado los últimos 10 años a conducir taxi.

Fabián se movilizaba por el barrio la Independencia, del municipio de Acacías en el Meta, cuando decidió aceptar un servicio, como es habitual. Sin embargo, no se trataba de un servicio común: era una mujer en estado de gestación que se dirigía al hospital de esa localidad por alerta de parto.

Cuando la pasajera, identificada como Génesis Quevedo, de origen venezolano, subió al taxi, sucedió lo inesperado: el parto no dio espera y el pequeño nació al interior del vehículo.

«Yo me movilizaba en las horas de la tarde en mi jornada laboral de trabajo cuando un hombre me sacó la mano y me dijo que necesitaba un servicio de urgencia. Yo me dirigí hasta donde él me indicó y cuando llegué me percaté que era una mujer en proceso de parto. Cuando ella subió al carro, decía que no aguantaba más y finalmente una familiar de ella la auixiló y fue cuando nació el bebé», señaló el taxista de 32 años.

La mujer y el recién nacido fueron llevados finalmente al hospital de Acacías, donde fueron dados de alta rápidamente por su óptimo estado de salud.

Entre tanto, se conoció que el infante, nacido con 3.190 gramos de peso y 52 centímetros de estatura, recibió de sus padres el nombre de Antony David Petit Quevedo.

Por su parte, Fabián indicó que continuará con sus labores habituales, y prometió visitar constantemente al pequeño, que le dejó enseñanzas y una historia para contar.

La FM.com

JAMES ANDRÉS ALMANZA

@aandressVel