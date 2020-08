Un muertos y varios heridos tras registrarse explosión en un restaurante de Abu Dabi

agosto 31, 2020 - 7:11 am

Una explosión ocurrió este lunes en un restaurante de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, dejando un muerto y varias personas con heridas leves y moderadas.

De acuerdo con la Policía, el estallido sucedió en las instalaciones de gas del establecimiento, según cita Al Arabiya.

Varios vecinos fueron evacuados del lugar por precaución y los heridos recibieron atención médica.

there was an explosion that happened in abu dhabi and my family lives near the place 😭😭 pic.twitter.com/qOHM0PNW4R

— 𝚑𝚒𝚗𝚊𝚖𝚒⁷ (@taestyjmk) August 31, 2020